Tras la confesión de su agente: un experto legal revela a Kooora si la estrella de Marruecos tiene derecho a representar a la selección de Egipto

El agente de Mahmoud Bentayeg, defensa del Zamalek y de la selección de Marruecos, admitió que el jugador está pensando en cambiar su nacionalidad deportiva y representar a la selección de Egipto en las competiciones internacionales, pero ¿tiene derecho a hacerlo en estos momentos desde el punto de vista legal?

El nombre de Bentayeg ha generado polémica en los últimos días, después de que aparecieran informes de prensa egipcios que señalaban su deseo de jugar para la selección de Egipto en lugar de la de Marruecos.

Y mientras algunos informes marroquíes negaban que Bentayeg estuviera pensando en ello, Youssef Mosaad, agente del jugador marroquí, salió a afirmar lo contrario.

Mosaad declaró, en unas declaraciones al diario marroquí "Al Omk", que le extrañaba que Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, ignorara a Bentayeg, después de que la última convocatoria prescindiera del nombre del jugador del Zamalek.

Señaló que algunos responsables en Egipto le habían propuesto a Bentayeg representar a la selección egipcia, y que el jugador está estudiando este paso por su parte, después de que su prioridad hubiera sido jugar para la selección de su país, Marruecos.

Según los informes de prensa, Bentayeg ha empezado a moverse e intentó consultar a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sobre la posibilidad de cambiar su nacionalidad deportiva, y está a la espera de una respuesta.

Un experto legal aclara los requisitos

Por su parte, el experto legal libanés Ralph Charbel aclaró, en unas declaraciones a Kooora, que la FIFA establece requisitos antes de aprobar el cambio de destino de cualquier jugador a nivel internacional.

Afirmó que, para que un jugador participe con una selección distinta a la de su país de origen con la que nunca haya jugado en ninguna de las categorías, debe obtener la nacionalidad de la nueva selección, además de cumplir uno de los siguientes requisitos:

- Que el jugador haya nacido en el país en cuestión.

- Que su padre o su madre hayan nacido en el país en cuestión.

- Que su abuelo o su abuela hayan nacido en el país en cuestión.

- Que haya vivido en el territorio del país en cuestión durante un período no inferior a 3 años, en el caso de los jugadores que empezaron a vivir en el territorio del país en cuestión antes de cumplir los diez años, y durante un período no inferior a cinco años, en el caso de los jugadores que empezaron a vivir en el territorio del país en cuestión después de cumplir los diez años.

Atendiendo a la situación de Bentayeg, es sabido que nació en Casablanca de padre y madre marroquíes, y que actualmente está casado con una egipcia, hija de Ahmed Soliman, miembro de la junta directiva del Zamalek.

El futbolista de 26 años vive en Egipto desde su traspaso al Zamalek procedente del Saint-Étienne francés en el verano de 2024, es decir, desde hace unos dos años.

La Copa Árabe, un nuevo obstáculo

Charbel añadió que "incluso si Bentayeg cumpliera los requisitos anteriores, para que se le permita jugar con la selección de Egipto también es necesario que no haya participado con la selección absoluta de Marruecos en más de tres partidos, y que hayan transcurrido al menos tres años desde el último partido que el jugador disputó con Marruecos".

Bentayeg no representó a Marruecos en categorías inferiores ni sub-21, pero jugó con la selección absoluta en la Copa Árabe 2025, que se disputó en Catar el año pasado.

Bentayeg disputó 4 partidos internacionales con la camiseta de Marruecos en el torneo, todos ellos como suplente, contra Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, y su equipo ganó en todas las ocasiones.

Mientras que se sentó en el banquillo en los dos primeros partidos, contra las Comoras y Omán, que terminaron en empate.

Bentayeg contribuyó a la conquista del título de la Copa Árabe por parte de la selección de Marruecos, bajo la dirección del técnico Tarik Sektioui, que actualmente dirige a la selección de Omán.

Charbel señaló que la FIFA reconoció la Copa Árabe como torneo oficial bajo su paraguas desde 2021, lo que otorga carácter oficial a la participación de Bentayeg, incluso si la selección de Marruecos disputó el torneo con jugadores de la segunda línea, sin los profesionales que militan en Europa.

El abogado internacional aclaró que, según los datos, le resultará difícil a Bentayeg cambiar su nacionalidad deportiva en estos momentos.

No obstante, subrayó que "no puede asegurar que la FIFA vaya a rechazar la solicitud de Bentayeg, porque no conoce del todo los argumentos legales que el jugador pueda presentar".

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