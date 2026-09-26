La resolución que condena al Manchester City en todas las acusaciones financieras dirigidas contra él, salvo en una de las 115 infracciones, ha abierto la puerta a un amplio debate sobre el destino de sus anteriores títulos en la Premier League, en medio de reclamaciones irónicas por parte de exestrellas que piden que se concedan los títulos a sus clubes.

Rio Ferdinand, exdefensa del Manchester United, y José Enrique, exlateral del Liverpool, fueron de los que más reaccionaron ante los últimos acontecimientos, después de reclamar las medallas de la Premier League en caso de que el Manchester City sea despojado de algunos de sus títulos.

Ferdinand reclama el título de 2012

Ferdinand, de 47 años, reaccionó a través de su cuenta en la plataforma "X", recordando la temporada 2011-2012, en la que el Manchester United terminó como subcampeón por detrás del Manchester City.

El exdefensa del United escribió: "Otra medalla de la Premier League que se añadirá a la vitrina".

Y el Manchester United podría encontrarse, en caso de que el City sea despojado de sus títulos, ante la posibilidad de obtener también el título de la temporada 2017-2018, que conquistó el conjunto celeste.

David de Gea, exportero del Manchester United, se sumó a la misma broma, escribiendo: "Entonces... hablemos. ¿Cuántos títulos de la Premier League he ganado ya?".

Algunos aficionados se apresuraron a añadir los títulos de las temporadas 2011-2012 y 2017-2018 a la página de De Gea en la enciclopedia "Wikipedia" de forma irónica.

Enrique evoca la temporada del Liverpool

Por su parte, José Enrique, exjugador del Liverpool, también entró en escena, reclamando la Premier League que su equipo perdió durante la temporada 2013-2014 ante el Manchester City.

El lateral español pasó cinco años en Inglaterra y contribuyó con el Liverpool a terminar la temporada como subcampeón por detrás del City, antes de que las opciones del equipo cayeran en las últimas jornadas.

Enrique compartió una publicación a través de su cuenta, junto a una foto suya sacando brillo al trofeo de la Premier League y besándolo, y escribió: "¡¡¡Ya ha llegado!!! Gracias, Premier League, y enviadme la medalla pronto también".

Las sanciones aún no se han dictado

A pesar de la resolución que condenó al Manchester City en la mayoría de las acusaciones, la Premier League no ha anunciado hasta ahora ninguna sanción oficial contra el club.

Las especulaciones apuntan a que las posibles sanciones podrían oscilar entre multas económicas, una importante deducción de puntos, hasta la posibilidad del descenso, según lo que decidan las autoridades competentes.

El Manchester City había emitido un comunicado sobre el caso, mientras el club estudia la posibilidad de recurrir la resolución.

Y sobre el terreno de juego, el Manchester City lidera actualmente la tabla de la Premier League en la temporada 2026-2027, tras lograr cinco victorias en cinco partidos, mientras que el Liverpool ocupa el sexto puesto con dos victorias, y el Manchester United se sitúa en el duodécimo lugar con una sola victoria.