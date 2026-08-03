Tras la clara declaración de Max Eberl: Vincent Kompany exige respeto para un trío del Bayern de Múnich

"Tenemos a tres jugadores, Sacha, Bryan y Joao, respecto a los que estamos muy abiertos a dejarlos salir", dijo el director deportivo Max Eberl en una rueda de prensa la semana pasada y añadió: "El futuro de los tres no estará en el FC Bayern". Lo serio que va el FC Bayern con esto también se aprecia al echar un vistazo a la lista de la plantilla en la web oficial. Allí, los tres ni siquiera figuran en la plantilla profesional.

Preguntado por la gestión del trío, el entrenador Vincent Kompany respondió en una rueda de prensa el lunes, antes del amistoso contra el Jeju SK FC: "Considero positivo que el club se comunique con claridad con los jugadores. Como exjugador, yo también lo habría deseado así. El club ha dado una declaración clara, de modo que todos estamos en la misma línea".









Al mismo tiempo, Kompany pidió "tratar con respeto" a Palhinha, Boey y Zaragoza. Palhinha y Boey están actualmente de gira por Asia con el conjunto muniqués, mientras que Zaragoza trabaja en su regreso tras su inflamación de rodilla. "Seguiremos trabajando con ellos", dijo Kompany, y no quiso descartar categóricamente un giro sorprendente: "Hasta el final del periodo de traspasos hay una posición clara, y después ya veremos".

Max Eberl: "Ya hay movimiento"

Actualmente circulan algunos rumores sueltos sobre supuestos interesados, pero no parece que se estén gestando traspasos concretos. "En algún momento de agosto ocurrirá que los equipos mirarán sus plantillas, quizá hayan tenido éxitos porque se clasificaron para Europa o hayan sufrido lesiones", dijo Eberl el domingo. "Habrá que esperar un poco a eso, pero ya hay movimiento".

La temporada pasada, los tres jugaron cedidos en otros clubes: Palhinha en el Tottenham Hotspur, Zaragoza en la AS Roma y Boey en el Galatasaray Estambul.