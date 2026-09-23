La comisión disciplinaria de la liga francesa sancionó a Brunner con cuatro partidos. Sin embargo, el delantero, que marcó seis goles en los primeros siete partidos entre todas las competiciones para el líder de la liga francesa, inicialmente solo tendrá que ver dos encuentros desde fuera. Los dos partidos restantes quedaron suspendidos a prueba.





Brunner, tras un gol de bella factura contra el Racing de Estrasburgo, corrió hacia la grada de aficionados rivales e hizo con las manos un gesto de decapitación. Como el árbitro incluyó la escena en su acta del partido, la federación pudo abrir una investigación contra el antiguo joven talento del Borussia Dortmund.

Entretanto, incluso el Consejo Nacional de Ética de Francia se había sumado al debate.

¿Qué dice Paris Brunner sobre la celebración del gesto de decapitación?

Brunner explicó así su gesto: "Hablaron de mi familia, de mi madre y de mi padre. Pude ver a quienes me insultaron. Después del gol había muchas emociones en juego, sobre todo tras un tanto así. No quería ser irrespetuoso. No diría que me arrepiento, pero ese no era el mensaje que quería transmitir. Se entendió mal. Lo que quería decir era: qué gol, eso fue todo".

El pasado fin de semana volvieron a producirse escenas desagradables en Estrasburgo, cuando el exentrenador del Racing Liam Rosenior celebró de forma frenética ante la grada de Estrasburgo el triunfo de su nuevo equipo, el FC Paris. A raíz de ello se produjo una tangana masiva. Rosenior también justificó su cuestionable acción diciendo que había sido insultado por algunos aficionados.