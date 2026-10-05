Tras la catastrófica goleada por 7 goles del Barcelona, ¿pondrá fin Pérez al proyecto del Real Madrid femenino?

La abultada derrota que sufrió el Real Madrid femenino ante el Barcelona por 7-0 en el Camp Nou abrió un amplio debate sobre el futuro del conjunto blanco, en medio de duras críticas que consideraron que la derrota no se corresponde con el prestigio del club.

El periodista Roberto Gómez afirmó, a través de "Radio Marca", que la contundente victoria del Barcelona representa un golpe doloroso para el Real Madrid, al considerar que la derrota podría empujar al club a tomar una de dos opciones respecto al proyecto del equipo femenino.

Gómez explicó que la primera opción consiste en que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pierda su entusiasmo hacia el proyecto, lo que podría conducir al fin de la trayectoria del equipo femenino, a pesar de la evolución que ha experimentado el club en los últimos años.

La segunda opción, según el periodista español, es la continuidad de la situación actual, intentando desarrollar al equipo en lugar de tomar una decisión drástica, aunque advirtió al mismo tiempo de que la rivalidad entre ambos clubes ha pasado a tener connotaciones negativas para la competición.

Gómez dijo: "Más allá de la deportividad, y más allá de la superioridad del Barcelona, que quizá sea el mejor equipo del mundo y de la historia, hay cierta dosis de venganza, poca rivalidad y una gran dosis de rencor. Y eso es muy malo para la competición".

El 7-0 del Barcelona vuelve a abrir el debate sobre la brecha entre ambos equipos en el fútbol femenino, especialmente después de que la derrota llegara en el Camp Nou y por una diferencia tan amplia, lo que pone al proyecto del Real Madrid ante una nueva prueba sobre su capacidad de acercarse a su rival catalán.