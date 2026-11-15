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La selección de España aseguró su plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, pese a su derrota ante Inglaterra en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en la última jornada de la fase de grupos. Sin embargo, la derrota le impidió terminar su recorrido como líder de su grupo y le obligó a enfrentarse a uno de los primeros clasificados de los otros grupos en la próxima ronda.

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La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, terminó la fase de grupos en segunda posición, después de fracasar en su intento de remontar la desventaja ante los ingleses, pese a los intentos liderados por Lamine Yamal para devolver a "la Roja" al partido.

La estrella del Barcelona estuvo presente en los intentos de remontada, después de que la selección española obtuviera un penalti, y Yamal contribuyó a la elaboración del gol que recortó distancias, pero la selección inglesa logró mantener su ventaja y sumar los tres puntos, sentenciando así el liderato del grupo.

Francia, el primer rival potencial de España

Según informó el diario español "Sport", España ya conoce la identidad de una de las selecciones a las que podría enfrentarse en cuartos de final, Francia, que selló su clasificación tras su victoria sobre Turquía, aprovechando también la derrota de Italia ante Bélgica, un resultado que cambió la clasificación del grupo.

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La selección española todavía tiene otras dos posibilidades, una de las cuales se determinará tras completarse los partidos del segundo grupo, mientras que la última posibilidad está ligada a la situación de la selección de Portugal en el cuarto grupo.

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Países Bajos y Portugal, en el cálculo

España espera el resultado de los enfrentamientos entre Países Bajos y Alemania, y entre Grecia y Serbia, para conocer la identidad del posible líder del segundo grupo, ya que la selección neerlandesa afronta la última jornada como líder de la clasificación, pero necesita confirmar su posición ante Alemania fuera de su estadio.

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Por su parte, la selección alemana mantiene sus opciones de competir por la clasificación, y necesita ganar, a la espera del resultado del otro enfrentamiento entre Grecia y Serbia, para decidir las cuentas del grupo y la clasificación de las selecciones.

En cuanto a la tercera posibilidad, se refiere a la selección de Portugal, que todavía está obligada a sentenciar el liderato de su cuarto grupo, ya que necesita empatar ante Gales para asegurar el primer puesto, o esperar el tropiezo de Dinamarca ante Noruega.

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De este modo, España podría encontrarse ante Francia, Países Bajos o Portugal en cuartos de final, quedando pendiente la identidad de su rival tras completarse los partidos de la fase de grupos, y la celebración del sorteo el próximo viernes.