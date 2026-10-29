Tras la caída del Barcelona, el Bayern Múnich se queda en solitario con un registro europeo excepcional

El Bayern de Múnich mantuvo sus destacados resultados esta temporada al vencer al Magdeburgo por 6-1 en la Copa de Alemania, para quedarse en solitario con una cifra excepcional a nivel de las grandes ligas europeas, aprovechándose de la derrota del Barcelona.

Tras una racha de victorias que alcanzó los 11 partidos consecutivos en todas las competiciones, el Barcelona cayó en sus dos últimos encuentros, a manos del París Saint-Germain en la Liga de Campeones y del Real Madrid en LaLiga.

Por su parte, el Bayern de Múnich se ha convertido en el único equipo que no ha sufrido ninguna derrota en todas las competiciones desde el inicio de la presente temporada entre los conjuntos de las cinco grandes ligas europeas.

Según las estadísticas de la red "Opta", el equipo bávaro ha disputado 13 partidos en todas las competiciones, ha ganado 9 y ha empatado en 4 ocasiones.

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Y según las estadísticas de la red francesa "Stats Foot", el Bayern de Múnich posee el ataque más potente en todas las competiciones entre los equipos de las grandes ligas desde el inicio del año 2026, ya que ha marcado 146 goles.

El Bayern de Múnich ha disputado 38 partidos en todas las competiciones desde el inicio del año, ha ganado 29, ha empatado 8 y ha perdido una sola vez, derrota que llegó a manos del París Saint-Germain en las semifinales de la pasada edición de la Liga de Campeones.