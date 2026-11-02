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SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Tras la caída del Barcelona: 4 clubes se resisten a perder en las grandes ligas europeas

Bayern Múnich
Liga de Campeones
SSC Nápoles vs Lazio
SSC Nápoles
Lazio
Serie A
G. Gattuso
Roma
Borussia Dortmund
Bundesliga
Barcelona
Real Madrid
Alemania
Italia
España
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Los contornos de la lucha por los títulos nacionales en Europa empiezan a dibujarse poco a poco, pero solo cuatro equipos mantienen todavía un registro sin derrotas en sus grandes ligas.

Lazio, Roma, Bayern Múnich y Borussia Dortmund son los únicos clubes que han resistido ante la derrota.

El Barcelona fue uno de los clubes que logró un arranque perfecto, tras ganar todos sus partidos de Liga, antes de que su racha terminara con la derrota frente al Real Madrid en el Clásico.

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Con esta derrota, LaLiga ya no cuenta con ningún equipo que no haya sufrido una derrota, por lo que la carrera queda reducida a dos clubes de Alemania y otros dos de Italia, según el sitio tribuna.

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08 nov 2026

LAZ

LAZ

Aunque la presencia del Bayern Múnich en la lista no supone una gran sorpresa, los otros tres clubes tienen historias diferentes, y destaca especialmente el Lazio como la sorpresa más importante.

El club de la capital italiana se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada 2026-2027, bajo la dirección del entrenador Gennaro Gattuso.

Tras disputar diez partidos de Liga, el Lazio ha logrado nueve victorias y un empate, sumando 28 puntos y situándose en solitario al frente de la Serie A, con tres puntos de ventaja sobre el Inter, gracias a la derrota de este último en el derbi della Madonnina ante su eterno rival, el Milan, por 3-1.

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El Lazio encabeza la clasificación por delante del Inter, la Roma, el Como y el Milan, después de que su fuerte arranque haya dado numerosos motivos de optimismo a su afición.

La Roma, por su parte, vive un inicio sin derrotas bajo la dirección de Gian Piero Gasperini, tras lograr siete victorias y tres empates en sus primeros diez partidos de Liga, por lo que sigue presente con fuerza en la lucha por el título. Este arranque cobra una importancia añadida ante la aspiración del equipo de conquistar el título de la Serie A por primera vez desde el año 2001.

Alemania: Bayern Múnich y Dortmund

En Alemania, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund continúan evitando la derrota, después de que ambos hayan logrado cinco victorias y tres empates en las primeras ocho jornadas de la Bundesliga, sumando cada equipo 18 puntos.

La presencia del Bayern Múnich en esta lista no supone una sorpresa, dado su registro nacional, pero el Dortmund espera convertir su fuerte arranque en una lucha sostenida por el título.

Con solo cuatro clubes sin derrota en dos ligas, la pregunta que queda planteada es: ¿hasta cuándo podrán estos equipos mantener su registro sin derrotas?

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