El entrenador argelino Nourredine Benzekri está cerca de volver a trabajar en la Roshn Saudi League, tras caer su tercera víctima de la presente temporada.

El club Abha anunció este miércoles la destitución de su entrenador croata Damir Buric, debido a los malos resultados que sufre el equipo desde el inicio de la temporada actual, con el nombramiento de su compatriota Teo Perica como sustituto de forma provisional.

Buric se convirtió en el tercer entrenador destituido en la presente temporada de la Roshn League, tras el serbio Zarko Lazetic del Al Taawoun y el saudí Khaled Al Atwi del Al Fateh.

El diario saudí Arriyadiyah afirmó que la directiva del club Abha sitúa a Benzekri en la lista de candidatos para asumir el cargo hasta el final de la presente temporada, junto a algunas otras candidaturas.

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El entrenador argelino cuenta con una gran experiencia en la Roshn League, especialmente a la hora de salvar equipos del descenso, como hizo con el Al Akhdoud, el Al Khaleej y, últimamente, el Al Shabab la temporada pasada.

El Abha necesita esa experiencia en la temporada actual, sobre todo porque ocupa el decimoctavo y último puesto en la tabla de clasificación con solo dos puntos, cosechados de dos empates y 8 derrotas, sin lograr ninguna victoria.

Cabe recordar que el Abha ascendió a la presente temporada de la Roshn League después de conquistar el título de la Primera División la temporada pasada, bajo la dirección del propio Buric.