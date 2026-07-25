En uno de los mayores bombazos que ha vivido el mercado de fichajes estival, el Real Madrid ha lanzado una auténtica bomba al presentar una oferta oficial de 100 millones de euros por el fichaje del joven astro Yan Diomandé, extremo del Leipzig de tan solo 19 años. El jugador marfileño, que apenas ha disputado una temporada en la Bundesliga, se ha convertido en el centro de atención de la mitad de los clubes de Europa y en uno de los nombres más calientes del mercado.

Diomandé estaba a punto de fichar por el París Saint-Germain, pero la oferta del conjunto blanco cambió las tornas, sobre todo por la dificultad de la operación de Michael Olise con el Bayern de Múnich. ¿Quién es este jugador que empuja a los grandes clubes a abrir sus arcas de esta manera?

Un extremo polivalente y codiciado en todas partes

Durante el pasado Mundial, las negociaciones entre Diomandé y el París Saint-Germain estaban muy avanzadas. Los parisinos se adelantaron al Liverpool, que lo veía como un posible sustituto de Mohamed Salah, mientras que varios clubes de la Premier League se interesaron por la posibilidad de ficharlo, entre los más destacados el Arsenal y el Liverpool.

El Real Madrid recurrió a Diomandé como un potente plan alternativo tras el tropiezo de la operación Olise, pero no se trata en absoluto de un recambio corriente. Es un jugador que marca una diferencia real sobre el terreno de juego y que posee unas características poco habituales en el fútbol moderno, según informó el diario "Mundo Deportivo" español.

Un jugador de una clase que ya no existe

Yan Diomandé destaca por su enorme capacidad de regate y de penetración tanto por la banda derecha como por la izquierda con una eficacia similar, lo que lo convierte en un extremo clásico y moderno a la vez. Supera a los defensas con una velocidad imponente, potencia física y un gran talento técnico.

Alcanza su mejor nivel cuando encuentra espacios, pero también sobresale por su capacidad de generar ocasiones incluso en situaciones cerradas y a balón parado. Esta versatilidad lo convierte en un objetivo ideal para los clubes que buscan un extremo que combine la habilidad individual con la eficacia colectiva.

Una historia de ascenso asombrosa

Diomandé se incorporó al Leipzig el pasado verano por tan solo 20 millones de euros (el importe de su cláusula de rescisión) procedente del Leganés español. Antes de eso, jugó una breve etapa en una academia estadounidense y disputó con el Leganés apenas unos 10 partidos, pero estuvo a punto de salvar al equipo del descenso gracias a su brillante rendimiento.

En su primera temporada con el Leipzig en la Bundesliga ofreció una actuación excepcional: marcó 12 goles y repartió 8 asistencias en 33 partidos. Estas cifras de un jugador de diecinueve años lo convirtieron en la admiración de todos los expertos y de los grandes clubes.

A pesar de que el Leipzig rechazó la oferta inicial de 100 millones de euros, el club alemán es plenamente consciente de que el jugador marfileño es candidato a marcharse este verano. Se espera que el valor de la operación alcance los 130 millones de euros, pese a que su contrato se extiende hasta el año 2030.