Tras la bofetada de la eliminación, ¡Alemania anima a su enemiga histórica en el Mundial!

Un reportaje publicado este jueves revela que la afición alemana deberá apoyar a su principal rival en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Según The Sun, tras la eliminación a manos de Paraguay, los alemanes buscan ahora una nueva selección a la que apoyar.

Inglaterra y Alemania se enfrentan desde hace décadas y siempre quieren verse perder.

Los ingleses aún recuerdan el gol anulado a Frank Lampard en 2010, mientras que los alemanes no olvidan el tanto de Geoff Hurst en la final de 1966.

Sin embargo, la actuación de Harry Kane con el Bayern de Múnich ha acercado temporalmente a los aficionados de ambos países.

Los hinchas alemanes disfrutan con el rendimiento del capitán inglés en el Mundial y le animan con fuerza, algo que se nota en las redes sociales.

La leyenda del tenis Boris Becker escribió en X: «En Alemania queremos a Harry».

El Bayern de Múnich se sumó con una foto de Kane y el mensaje: «El mejor delantero del mundo. Retuitea si estás de acuerdo».

La publicación se ha retuiteado más de 12 000 veces y un seguidor comentó: «¡Vamos, Inglaterra!».

Los alemanes no se cansan de Kane y el sentimiento es mutuo: se espera que el máximo goleador de Inglaterra renueve su contrato en Baviera tras el Mundial.

El jugador de 32 años se ha integrado en la vida muniquesa, donde lo han visto con el traje tradicional disfrutando de una cerveza; para Kane, Alemania es ya como una segunda patria.

Además, Inglaterra tiene un seleccionador alemán, Thomas Tuchel, que dirige desde el banquillo.

Por eso no extraña que, tras su eliminación sin brillo en el Mundial, muchos aficionados alemanes desolados se desquitaran con Inglaterra.