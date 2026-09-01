El turco Merih Demiral, defensa del Al Ahli, encendió una nueva pelea en el partido del clásico ante el eterno rival Al Hilal, después de haber hecho lo mismo anteriormente contra el otro rival, el Al Nassr.

El Al Hilal recibió a su homólogo el Al Ahli, este martes, en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League.

En el minuto 3 del tiempo añadido de la primera parte, estalló una pelea entre los jugadores de ambos equipos, cuyo principal causante fue Demiral.

La crisis comenzó cuando Mohamed Mahzari, lateral del Al Hilal, entró con fuerza sobre el inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, antes de caer al suelo alegando haber recibido un golpe, lo que le costó a Toney una tarjeta amarilla.

Demiral se dirigió hacia Mahzari y lo agarró de la camiseta mientras este caía al terreno de juego, lo que enfureció a los jugadores del Al Hilal, que fueron hacia el defensa turco para encararse con él, antes de que también intervinieran los jugadores del Al Ahli.

Tras el rifirrafe, el árbitro del encuentro decidió mostrar una tarjeta amarilla a Merih Demiral, lo que provocó la protesta de los miembros del cuerpo técnico del Al Ahli, por lo que el árbitro decidió mostrar la tarjeta roja a uno de ellos.

Lo extraño es que Demiral recibió una segunda tarjeta amarilla antes del final de la primera parte, por una entrada fuerte sobre el neerlandés Crysencio Summerville, extremo del Al Hilal, lo que obligó al Al Ahli a disputar toda la segunda parte con solo 10 jugadores.

Cabe recordar que Demiral fue el protagonista de la crisis que enfrentó al Al Ahli y al Al Nassr, durante su partido en la segunda vuelta de la temporada pasada en la Roshn League, lo que le supuso una sanción de un partido y una multa de 165.000 riales.