Tras la amarga eliminación, Kroos revela el defecto fatal de la actual generación alemana

Tony Kroos, exjugador del Real Madrid, ha criticado la eliminación de Alemania en octavos del Mundial 2026 ante Paraguay.

Tras empatar 1-1 y caer en los penaltis ante Paraguay, la Mannschaft quedó eliminada prematuramente.

En su podcast «Kroos y Kroos: El Mundial bajo la lupa», emitido por el canal español SEIZ, el excentrocampista del Real Madrid afirmó que la selección alemana carece actualmente de jugadores de talla mundial y lamentó la ausencia de líderes capaces de inclinar la balanza en los grandes torneos.

Kroos cree que varios internacionales tienen el potencial, pero ninguno se ha consolidado como figura decisiva en torneos importantes.

También lamentó que el equipo no sepa elevar su nivel bajo presión, algo que sí hacían las generaciones anteriores.

El seleccionador Julian Nagelsmann recibe duras críticas por sus decisiones tácticas, especialmente por la gestión de Undav y Musiala y por mantener a Neuer.

Tras esta eliminación, la Federación Alemana deberá extraer lecciones de un Mundial que terminó antes de lo previsto.