Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Tras la amarga derrota ante Noruega, Endrik rompe su silencio con un emotivo mensaje a la afición

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Endrick
Brasil
Noruega
EE. UU.

Ancelotti no contó mucho con él

Endrick rompió su silencio días después de la eliminación de Brasil en octavos del Mundial tras caer 2-1 ante Noruega.

El joven delantero ingresó en la segunda parte, pero no pudo cambiar el partido e incluso falló una ocasión clara.

 La eliminación representó una gran decepción para el jugador de 19 años, quien se había esforzado con el Olympique de Lyon para convencer a Carlo Ancelotti de incluirlo en la lista. Aunque formó parte de la lista final, no brilló con la Seleção y tardó varios días en hablar.

En un mensaje de Instagram, Endrick afirmó: «Aún no sé cómo agradecerles a todos, pero sé que debo dar las gracias a Dios por la oportunidad, a mi familia por su amor y apoyo, y a todos los brasileños por sus ánimos».

Y añadió: «Nuestro orgullo por la historia y la esperanza de volver a ganar el título más importante me guiarán cada día; haré todo lo posible para que regresemos unidos y más fuertes».

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING



Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google