Tras la alegría de Nueva Zelanda, una crisis inesperada sacude la concentración de los Faraones

Las autoridades de EE. UU. impidieron que la selección egipcia se alojara en Seattle tras su partido contra Nueva Zelanda en la Copa del Mundo 2026.

Ibrahim Hassan, director de la selección, explicó que el plan original era viajar de Vancouver a Seattle para evitar el cansancio antes del decisivo partido contra Irán el sábado a las 06:00 (hora de El Cairo).

La delegación debió regresar a Spokane, su base oficial, para preparar el decisivo partido de la tercera jornada del Grupo 7.

La decisión llega tras la histórica victoria de Egipto sobre Nueva Zelanda (3-1), su primer triunfo en una fase final del Mundial desde 1934.