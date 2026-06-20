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Tras la acusación de violación, una nueva catástrofe se cierne sobre Hakimi en el Mundial

Marruecos
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A. Hakimi
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Ashraf Hakimi, estrella de Marruecos, podría quedarse sin viajar en la fase final del Mundial tras ser llevado a juicio por violación.

Según talkSPORT, Marruecos podría perderlo en rondas posteriores del torneo.

Aunque aún no ha sido condenado, la confirmación del juicio podría dificultar su entrada a México.

Marruecos jugará la fase de grupos en Estados Unidos.

Si concluye segundo del Grupo C, jugará los dieciseisavos en Monterrey.

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Marruecos crest
Marruecos
MAR
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Haití
HAI

Si avanza como mejor tercero, podría jugar en Ciudad de México los dieciseisavos y, de seguir, los octavos.

Según el sitio web del Consulado de México, puede denegarse la entrada a quien esté procesado o condenado por un delito grave.

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