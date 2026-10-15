Tras Koman y Simakan, una nueva lesión golpea las filas del Al Nassr saudí

Las lesiones siguen golpeando a la plantilla del Al Nassr saudí, después de su última victoria sobre el Navbahor uzbeko en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El Al Nassr venció al Navbahor por 3-1 en el partido que disputaron el pasado lunes, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El encuentro vio lesionarse a los franceses Kingsley Coman y Mohamed Simakan, lo que provocó su ausencia en los entrenamientos grupales que el equipo de la capital realizó ayer miércoles.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que un tercer jugador se ausentó de los entrenamientos: el joven Rakan Al Ghamdi, cuyo regreso a las sesiones grupales estaba previsto para hoy jueves.

Próximos partidos ALN 1ª División 14:00 NEO

El periódico indicó que el futbolista de 21 años sintió nuevos dolores en la zona de su lesión de rodilla, lo que ha provocado que su regreso se postergue hasta principios del próximo mes de noviembre.

Al Ghamdi había captado todas las miradas con fuerza durante su participación con el primer equipo del Al Nassr, en la derrota ante el Al Ain emiratí por cuatro goles a cero, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Cabe recordar que el Al Nassr se prepara para enfrentarse al Neom el próximo martes, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la décima jornada de la Liga Roshn.