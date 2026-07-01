Tras Koeman, otro entrenador dimite tras la eliminación del Mundial

El argentino Marcelo Bielsa renunció como seleccionador de Uruguay tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, cerrando una etapa marcada por polémicas y divisiones pese a las altas expectativas de hace cuatro años.

La Celeste terminó tercera en el Grupo 8 con dos puntos, tras empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde y perder ante España.

Su renuncia llega horas después de la del holandés Ronald Koeman, eliminado en dieciseisavos por Marruecos.

Es el quinto seleccionador que renuncia tras la eliminación, después de Koeman, Hong Myung-bo (Corea del Sur), Miroslav Kubík (República Checa) y Steve Clarke (Escocia).

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Tras regresar a Uruguay, Bielsa admitió en rueda de prensa que se marcha por no alcanzar los objetivos y por no estar a la altura de las expectativas de la afición.

«Este final es muy doloroso, por los sueños que me había hecho y por la forma en que ha terminado la experiencia. Siento una gran decepción porque hemos defraudado a la afición, y no puedo justificar que solo hayamos sumado dos puntos de nueve posibles en la fase de grupos», declaró el técnico a «AS».

Y añadió: «Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Aunque hubiera tomado otros caminos, dudo que los resultados hubieran cambiado».

No culpó a la Federación Uruguaya de Fútbol, pues tuvo todos los recursos que solicitó.

«Tuve todo el apoyo de la Federación, una estructura perfecta y el respaldo de la afición, así que no tengo quejas sobre mis condiciones de trabajo», afirmó.

Su gestión estuvo marcada por crisis, como la exclusión de Luis Suárez y Edinson Cavani, y rumores de desacuerdos con otros jugadores sobre los métodos de entrenamiento.

Reconoció que los jugadores le pidieron reducir las reuniones técnicas y modificar los entrenamientos, y aceptó para preservar la unidad del grupo.

Explicó: «Los jugadores pidieron entrenar juntos en lugar de dividirse y reducir las reuniones técnicas. Acepté para mantener la unidad del grupo».

Además, negó cualquier desacuerdo con el centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, pese a los rumores de tensión durante el torneo.

«No he tenido ningún problema con Valverde. De hecho, no he hecho más concesiones a ningún jugador que a él, porque se lo merece. Siempre se ha mostrado colaborador y dispuesto a jugar en cualquier posición que le pidiera».

Rechazó culpar a sus jugadores de la eliminación y destacó que siguieron sus instrucciones hasta el final, mereciendo mejores resultados.

Concluyó: «El fútbol está lleno de errores y esta vez los pagamos caro. Me entristece lo que vivió la afición uruguaya, pero me voy convencido de que los jugadores lo dieron todo y de que hicimos lo imposible por alcanzar el éxito».