Tras Irak, Libia y Sudán, Imad al-Nahhas pone rumbo a Jordania

El club jordano Al-Wehdat anunció este lunes la contratación oficial del entrenador egipcio Imad Al-Nahhas para dirigir al equipo durante el próximo periodo, tras la salida de Wasim Al-Bazour.

La cuenta de Al-Wehdat señaló, a través de Instagram, que el club completó los trámites para la firma de los contratos con el cuerpo técnico del primer equipo, encabezado por Imad Al-Nahhas.

En el banquillo de Al-Wehdat, a Imad Al-Nahhas lo acompañarán Mohamed Mohsen Abu Greisha y Abdel Rahman Farouk, además del analista de rendimiento Ayman Mohamed.

Al-Wehdat precisó que la primera misión oficial de Imad Al-Nahhas será dirigir al club en el encuentro ante Al-Jazeera, el próximo viernes, en el estadio Rey Abdullah II de Al-Quwaysima.

Al-Wehdat comenzó su andadura en la Liga Profesional de Jordania de forma gris, tras sumar solo dos puntos en 3 jornadas.

Imad Al-Nahhas ya ha vivido más de una experiencia como entrenador en los campos árabes, las más destacadas con el Al-Zawraa iraquí, el Al-Tahaddi libio y el Al-Merrikh sudanés, además de sus experiencias en Egipto, entre las que sobresalen las del Al-Ahly, Al-Mokawloon Al-Arab y Al-Masry.







