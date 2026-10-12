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imago-sport-1080560508.jpgZUMA Press Wire
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Tras intentar agredir al árbitro: una sanción impactante espera a Danilo Pereira

D. Pereira
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

Durante el Clásico

El portugués Danilo Pereira, jugador del Al Ittihad saudí, se encuentra amenazado con una suspensión de 4 partidos, a raíz del altercado que siguió a la derrota de su equipo ante Al Hilal (3-2), en la cumbre de la octava jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

La tensión se intensificó tras el pitido final, después de que varios jugadores del Al Ittihad protestaran las decisiones del árbitro Khaled Al Turais, en una escena en la que Pereira fue uno de los principales participantes, a la espera de las decisiones disciplinarias que se deriven del incidente.

El jurista Fahd Al Qahiz explicó, durante su aparición en el programa "Al Montasaf", que la protesta de los jugadores del Al Ittihad de esa manera es un comportamiento inaceptable, y consideró que la actuación de Pereira hacia el árbitro del encuentro podría clasificarse como un intento de agresión, lo que abre la puerta a la imposición de sanciones en su contra.

Al Qahiz señaló que el Comité de Disciplina y Ética podría decidir suspender al jugador portugués por un periodo de 4  partidos, aunque la sanción sigue dependiendo de las medidas adoptadas y de la decisión oficial que emita el comité sobre los hechos del partido.

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