Tras imitar su celebración: Hojlund irrumpe en la polémica de Cristiano Ronaldo con un mensaje audaz

La selección de Dinamarca cayó por 4-2 ante Portugal, la noche del jueves, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Y a pesar del resultado, que favoreció a los visitantes, uno de los momentos más comentados del partido corrió a cargo del delantero danés Rasmus Hojlund, quien celebró a la manera de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo tras marcar.

En el minuto 53, Hojlund se lanzó por detrás de la defensa de Portugal y, cuando se encontró en un mano a mano directo con el portero, picó el balón por encima del guardameta adelantado, para que acabara dentro de la red.

Y nada más entrar el balón en la portería, el delantero danés corrió hacia un lado y saltó realizando la famosa celebración que lleva el nombre de "Siu", acompañada del conocido grito, en alusión a la característica celebración de la estrella portuguesa.

El sitio Tribuna señaló que el delantero danés no dudó, tras el final del partido, en explicar el motivo de su celebración, y también lanzó un mensaje directo sobre la situación actual que rodea a Cristiano Ronaldo.

Rasmus Hojlund dijo: "Solo quería mandar un mensaje contundente a la selección portuguesa, y es que si no valoran a Cristiano, hay muchos por todo el mundo a quienes ha inspirado y que todavía lo admiran".

Con estas atrevidas palabras, el delantero danés dejó claro cuánto valora el legado de Cristiano Ronaldo y su estatus en el fútbol.

Ronaldo se ausentó del encuentro ante Dinamarca, después de abandonar enfadado la concentración de Portugal, tras agravarse sus problemas con el entrenador Jorge Jesus, por su falta de minutos.



