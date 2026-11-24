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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, sigue haciendo historia con el conjunto azulgrana. Tras la emocionante victoria por 3-2 ante el Villarreal del pasado domingo, ha igualado la marca de remontadas de Pep Guardiola y se ha quedado cerca de batir el récord que ostenta Johan Cruyff.

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Según el diario español «Mundo Deportivo», Flick no solo ha mantenido al Barcelona en lo más alto de la clasificación de LaLiga, con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, sino que ha firmado un nuevo hito al alcanzar su remontada número 24 en los 134 partidos que ha dirigido al conjunto azulgrana. Iguala así la cifra de Guardiola, que necesitó 249 encuentros para lograr el mismo número de remontadas durante su etapa como entrenador del Barcelona.

Aunque Flick sin duda preferiría evitar sufrir de esta manera y no desgastar en exceso a sus jugadores durante los partidos, el técnico alemán está ya cerca de batir el récord de remontadas, en poder del neerlandés Johan Cruyff, que logró 28 en 430 partidos con el conjunto azulgrana.

La magia de la remontada

La primera temporada de Flick en el Barcelona, tras asumir el cargo en el verano de 2024, dejó 9 remontadas: 6 de ellas en LaLiga y una épica en la Liga de Campeones, en la que su equipo convirtió un 2-4 en contra en una victoria por 5-4.

Flick también firmó dos remontadas inolvidables ante el Real Madrid que valieron dos títulos al Barcelona. La primera llegó en Arabia Saudí, cuando el equipo transformó un 0-1 en una victoria por 5-2 para proclamarse campeón de la Supercopa de España.

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La segunda llegó pocos meses después, en la final de la Copa del Rey disputada en el estadio de La Cartuja, donde el Barcelona le dio la vuelta a un 1-2 para imponerse por 3-2 gracias a un gol de Jules Koundé en el minuto 115, ya en la prórroga.

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Las remontadas de Flick ascendieron a 10 la temporada pasada, 7 de ellas en LaLiga, entre las que destaca la conseguida ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, que estuvo a punto de decantar el título a favor del Barcelona, además de otras 3 en la Liga de Campeones.

En la presente temporada, el técnico alemán suma ya 5 remontadas, una en la Liga de Campeones y 4 en LaLiga, lo que lo convierte en el entrenador con más remontadas de las grandes ligas europeas, empatado con el Inter de Milán.