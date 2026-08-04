El alemán Daniel Farke, director técnico del Leeds United, generó polémica con unas airadas declaraciones tras la victoria de su equipo sobre el Liverpool por (4-2) en el cierre de la gira de preparación disputada en los Estados Unidos, después de mostrar su malestar por no haberse entregado a su equipo el trofeo del torneo, pese a haber terminado la competición en el primer puesto.

El Leeds United concluyó su gira de preparación en los Estados Unidos con una merecida victoria sobre el Liverpool por (4-2) en la ciudad de Chicago, después de remontar su desventaja hasta convertirla en un amplio triunfo gracias a una sólida actuación en la segunda mitad.

El equipo logró dos victorias durante el minitorneo, tras haber superado previamente al Sunderland, frente a una sola derrota ante el Wrexham, para terminar la competición como el mejor equipo británico participante en el certamen.

Los goles del Leeds llegaron por medio de Dominic Calvert-Lewin, que anotó dos tantos, mientras que Brenden Aaronson y Sean Longstaff marcaron los otros dos goles.

Y pese a haber encabezado el torneo, el Leeds no recibió ningún trofeo ni placa conmemorativa, algo que provocó el malestar de su entrenador.

Farke dijo en declaraciones tras el encuentro: "Hemos ganado este torneo, y la verdad es que quería quedarme con el trofeo".

Y añadió en tono de broma: "Especialmente aquí en los Estados Unidos, donde parece que todo el mundo recibe un trofeo o un premio sea cual sea el resultado".

Y prosiguió: "Me siento un poco molesto, pero fuera de bromas, esta gira no podría haber terminado de mejor manera".

Grandes elogios a los jugadores del Leeds

El técnico alemán elogió el enorme esfuerzo realizado por sus jugadores durante todo el periodo de preparación, al decir: "Los jugadores han hecho un trabajo descomunal. Han pasado tres semanas seguidas sin un día de descanso, de las cuales cerca de dos semanas en los Estados Unidos".

Y añadió: "Ante el Liverpool tocamos más balones, dirigimos un mayor número de remates hacia la portería, y además conseguimos muchos más saques de esquina y balones parados".

Y afirmó: "Merecimos ganar el partido con todo el mérito, especialmente tras la magnífica actuación que ofrecimos en la segunda mitad, por lo que los jugadores merecen todos los elogios".

Y continuó: "Salimos con muchos aspectos positivos, no solo de este partido, sino de toda la gira de preparación".

Y cerró sus declaraciones diciendo: "Ahora regresaremos al Reino Unido, y quizá tengamos uno o dos días para recuperarnos, y luego empezaremos a preparar la siguiente etapa".

El Leeds prosigue sus preparativos de cara al inicio de la nueva temporada, ya que recibe al RB Leipzig alemán en un nuevo partido amistoso el sábado, dentro de la última fase del programa de preparación.

El Liverpool encaja el primer golpe en la pretemporada

Por otro lado, el Liverpool encajó su primera derrota durante el periodo de preparación para la nueva temporada, tras haber logrado dos victorias consecutivas sobre el Sunderland y el Wrexham.

Los movimientos del club en el mercado de fichajes de verano no han tenido un gran ruido mediático en comparación con la temporada pasada, pese a la marcha de varios nombres destacados, encabezados por la estrella egipcia Mohamed Salah.

Asimismo, el lateral escocés Andrew Robertson se marchó al Tottenham, mientras que el defensa francés Ibrahima Konaté fichó por el Real Madrid.

En cambio, el Liverpool reforzó sus filas con la contratación de Jeremie Frimpong y Florian Wirtz, en el marco de sus preparativos para competir por los distintos títulos, encabezados por la Liga de Campeones de Europa.