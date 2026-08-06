El Arsenal se prepara para presentar una nueva oferta por el defensa del Aston Villa Ezri Konsa, después de estar a las puertas de fichar al capitán del Newcastle United, Bruno Guimarães.

Los campeones de la Premier League han incorporado hasta ahora tanto a Christos Tzolis como a Illan Meslier, y además han activado una cláusula que les permite fichar a Piero Hincapié de forma permanente tras haber jugado la temporada pasada cedido.

Y un cuarto fichaje se acerca a su confirmación después de que el Arsenal alcanzara finalmente un acuerdo para incorporar a Guimarães tras largas negociaciones con el Newcastle.

El jugador brasileño ya ha completado su reconocimiento médico en el Arsenal, y está previsto que refuerce las opciones del entrenador Mikel Arteta en el centro del campo del conjunto de Londres.

El Arsenal sigue buscando más fichajes, y todavía espera cerrar una operación de gran calibre con el fichaje de Vinícius Júnior del Real Madrid.

En otro orden de cosas, el diario "Daily Mail" informó de que el Arsenal se prepara para presentar una segunda oferta por el defensa inglés Konsa, con la intención de reforzar su defensa tras la lesión de espalda que sufrió William Saliba durante su participación con la selección de Francia en el Mundial.

El Arsenal presentó una oferta inicial por Konsa a principios de verano, pero se dijo que dicha oferta estaba muy por debajo de la valoración de 60 millones de libras esterlinas que el Villa hace del jugador de 28 años.

No obstante, el Arsenal no ha perdido la esperanza de conseguir a su principal objetivo para el eje de la defensa, y podría poner a prueba de nuevo la determinación del Villa presentando una oferta posterior.

El equipo de Unai Emery ya ha visto marcharse a Morgan Rogers, Youri Tielemans y Lucas Digne este verano, por lo que no está sometido a ninguna presión económica para vender a Konsa.

El diario apuntó a que el Aston Villa no se planteará permitir el traspaso de Konsa al Emirates Stadium a menos que encuentre primero un sustituto adecuado.

Konsa disputó los ocho partidos de Inglaterra en el Mundial de este verano, en el que la selección de los Tres Leones logró el tercer puesto, su mejor posición desde 1966.