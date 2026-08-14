El extremo del Chelsea, el internacional kazajo Dastan Satpayev, está cerca de completar su traspaso en calidad de cedido a las filas del Burnley, equipo que compite en la Championship, la segunda división del fútbol inglés.

Satpayev había firmado un contrato de larga duración con los Blues por seis temporadas, con opción a una temporada adicional, el pasado miércoles, coincidiendo con su decimoctavo cumpleaños; todo ello en cumplimiento de un acuerdo previo alcanzado en enero de 2025 que estipulaba su fichaje por el Chelsea procedente del club kazajo Kairat en una operación cuyo valor ascendió a 3,4 millones de libras esterlinas.

El joven jugador ya se ha desplazado al feudo del Burnley en Turf Moor, según informó la BBC, donde se espera que se someta a las pruebas médicas de rutina antes del próximo partido del Burnley frente al West Ham este domingo.

Este paso se enmarca dentro de una serie de cesiones que el Chelsea está llevando a cabo con sus jóvenes jugadores esta semana; así, Rayan Kolli traspasó a Ryan Kavuma-Mukwana al Portsmouth y a Reggie Walsh al Wigan Athletic, mientras que Shim Mheuka también está cerca de abandonar el club de forma temporal, con el fin de brindarles la oportunidad de participar directamente y adquirir experiencia.