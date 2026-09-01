¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras ficharlo hace 3 meses: el Benfica arrebata al Al-Qadisiyah la promesa de Marruecos

Fichajes
S. El Karouani
Al Diriyah vs Al Quadisiya
Al Diriyah
Al Quadisiya
1ª División
Maritimo vs Benfica
Maritimo
Benfica
Primeira Liga
Marruecos
Marruecos
Arabia Saudita
Portugal

El club saudí pierde a un nuevo jugador

El club portugués Benfica logró arrebatarle una joven promesa marroquí al club saudí Al-Qadsiah, apenas 3 meses después de haberlo fichado.

El club Al-Qadsiah anunció este martes su aprobación al traspaso de su lateral izquierdo marroquí Sofyan Amrabat al club Benfica, en calidad de cesión hasta el final de la presente temporada, con una cláusula de recompra.

Según revelaron informes de prensa anteriores, el club portugués podrá fichar a Amrabat de forma definitiva tras el final del periodo de cesión, a cambio del pago de unos 10 millones de euros.

1ª División
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Primeira Liga
Maritimo crest
Maritimo
MAR
Benfica crest
Benfica
BEN

La salida de Amrabat llega apenas 3 meses después de su fichaje, ya que el Al-Qadsiah lo incorporó el pasado mes de junio con un contrato de 3 años, en una operación como agente libre, tras el final de su contrato con el Utrecht neerlandés.

Informes de prensa señalaron que el lateral marroquí no logró adaptarse al ambiente en el Reino de Arabia Saudí, además de haber quedado fuera de los planes de su entrenador irlandés Brendan Rodgers durante la nueva temporada.

Cabe recordar que el jugador de 25 años es considerado una de las promesas emergentes más destacadas, y disputó con el Utrecht  50 partidos la pasada temporada, en los que marcó 4 goles y repartió 18 asistencias.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google