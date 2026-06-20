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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Tras estar a un paso de clasificarse... ¿qué le espera a Marruecos en la segunda ronda?

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Escocia vs Marruecos
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Marruecos vs Haití
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Haití

Países Bajos, Francia y Senegal podrían enfrentarse a los Leones del Atlas.

Marruecos dio un gran paso hacia las eliminatorias del Mundial 2026 tras vencer a Escocia. ¿Qué le espera si confirma su clasificación?

El gol de Ismail Saibari a primera hora de este sábado dio a Marruecos su primer triunfo en la presente edición y el primero de un país árabe.

Con este resultado, los Leones suman 4 puntos y ocupan el segundo puesto del Grupo 3, a un gol de Brasil, mientras que Escocia queda tercera, a un punto de los árabes.

Antes, había igualado 1-1 con Brasil, resultado que lo mantiene cómodo.

Ahora está cerca de los dieciseisavos: podría lograrlo como primero o segundo de grupo o como uno de los ocho mejores terceros.

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Marruecos
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 Además, ya está matemáticamente descartado terminar último del grupo, pues Haití ocupará el cuarto lugar sin importar el resultado del jueves.

Lee también:

¿Cómo puede Marruecos clasificar a la segunda ronda del Mundial 2026?

¿A quién se enfrentaría Marruecos si avanza a dieciseisavos?

Si Marruecos termina primero, jugará el 29 de junio contra el segundo del grupo 6 (Países Bajos, Suecia, Japón o Túnez).

Si avanza como segundo, jugará contra el primero de ese grupo el 30 de junio.

Si pierde con Haití y termina entre las mejores terceros, jugará el 1 de julio.

En ese caso, jugaría el 1 de julio contra el líder del Grupo 9 (Francia, Noruega, Irak, Senegal) o contra México, ya clasificado como primero del Grupo 1.

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