Marruecos dio un gran paso hacia las eliminatorias del Mundial 2026 tras vencer a Escocia. ¿Qué le espera si confirma su clasificación?

El gol de Ismail Saibari a primera hora de este sábado dio a Marruecos su primer triunfo en la presente edición y el primero de un país árabe.

Con este resultado, los Leones suman 4 puntos y ocupan el segundo puesto del Grupo 3, a un gol de Brasil, mientras que Escocia queda tercera, a un punto de los árabes.

Antes, había igualado 1-1 con Brasil, resultado que lo mantiene cómodo.

Ahora está cerca de los dieciseisavos: podría lograrlo como primero o segundo de grupo o como uno de los ocho mejores terceros.

Además, ya está matemáticamente descartado terminar último del grupo, pues Haití ocupará el cuarto lugar sin importar el resultado del jueves.

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¿A quién se enfrentaría Marruecos si avanza a dieciseisavos?

Si Marruecos termina primero, jugará el 29 de junio contra el segundo del grupo 6 (Países Bajos, Suecia, Japón o Túnez).

Si avanza como segundo, jugará contra el primero de ese grupo el 30 de junio.

Si pierde con Haití y termina entre las mejores terceros, jugará el 1 de julio.

En ese caso, jugaría el 1 de julio contra el líder del Grupo 9 (Francia, Noruega, Irak, Senegal) o contra México, ya clasificado como primero del Grupo 1.