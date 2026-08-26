El Al-Ahli saudí dio con paso firme sus primeros pasos hacia la gloria mundial, tras sellar su billete a la segunda fase de la Copa Intercontinental de Clubes 2026, después de su valiosa victoria por un gol a cero frente al Auckland FC neozelandés en el partido de repesca que acogió Yeda la noche del miércoles.

Con este triunfo, el conjunto de Yeda se citó en una cita de máxima tensión con el Mamelodi Sundowns sudafricano, campeón de la Liga de Campeones de África, en un enfrentamiento a partido único, previsto para el próximo 19 de septiembre en el estadio Loftus Versfeld de la ciudad de Pretoria.

Este duelo reviste una importancia doble, ya que el ganador se coronará con el título de la Copa de África, Asia y el Pacífico, y asegurará un puesto directo en la Copa Desafío, en su camino hacia el sueño mayor.

En la otra vía del torneo, los aficionados al fútbol aguardan un enfrentamiento de gran calibre, en el que el Toluca mexicano, campeón de la Concacaf, se medirá con el campeón de la Copa Libertadores de Sudamérica el próximo 9 de diciembre en el marco de la Copa Derbi de las Américas, mientras que el ganador de este derbi se enfrentará al campeón de la Copa de África, Asia y el Pacífico el 12 de diciembre en la Copa Desafío.

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El campeón de la Copa Desafío se clasifica a la estación final y más importante, donde le espera el enfrentamiento con el Paris Saint-Germain francés, campeón de Europa y actual poseedor del título, en la final de la Copa Intercontinental de Clubes el 16 de diciembre de 2026, mientras que la Federación Internacional de Fútbol anunciará más adelante la sede central que acogerá los tres últimos partidos del torneo.