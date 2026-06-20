Marruecos batió su récord africano en el Mundial al vencer 1-0 a Escocia en la segunda jornada del Grupo C, con gol de Ismail Saibari en el 69’.

Los «Leones del Atlas» ampliaron a seis su racha invicta en la fase de grupos (tres victorias y tres empates), superando el récord africano que compartían Camerún (cinco partidos entre 1982 y 1990) y Senegal (5 entre 2002 y 2018).

Su tanto es el segundo más rápido de una selección africana en la historia del torneo, solo superado por el ghanés Asamoah Gyan, que marcó a los 68 segundos contra la República Checa en 2006.

Además, es el tanto más rápido de Marruecos en un gran torneo desde el de Sofiane El Aloudi ante Namibia en la Copa Africana de Naciones de 2009, tras 59 segundos.

Ibrahim Díaz, asistente del gol, se convirtió en el primer africano con dos asistencias en sus dos primeros partidos de fase final del Mundial.

El madridista, autor de 5 goles y 2 asistencias en 9 partidos con Marruecos, ha evitado la derrota cada vez que ha sido decisivo.

Marruecos lidera el Grupo C con 4 puntos y mantiene su buena dinámica tras empatar con Brasil en la primera jornada.