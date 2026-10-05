Los jugadores del Real Madrid no han encontrado descanso ni siquiera durante el parón internacional, pues de la bicicleta prohibida de Mbappé al polémico coche de Huijsen, parece que sus cuentas en las redes sociales se han convertido en una fuente de problemas.

El joven jugador del Real Madrid Dean Huijsen desató una gran polémica después de que su compañero Thiago Pitarch publicara una foto de ambos juntos dentro de un coche en las redes sociales, en una imagen que no pasó desapercibida para la afición, según "Mundo Deportivo".

Una imagen irresponsable

El problema no estaba en la foto en sí, sino en sus detalles, pues el joven central aparece con una de sus manos sobre el volante mientras sus ojos están concentrados en su teléfono móvil, en un comportamiento peligroso que va en contra de las normas de conducción segura.

Y aunque no queda del todo claro si el coche estaba detenido o en movimiento en el momento de tomar la foto, eso no impidió que una gran ola de críticas invadiera las redes sociales, donde los seguidores acusaron al jugador de irresponsabilidad e imprudencia.









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Tras el reto de Mbappé a Mourinho

Este suceso llega apenas unos días después de que Kylian Mbappé desatara la polémica al publicar un vídeo mientras montaba en bicicleta, algo que el técnico José Mourinho prohibió recientemente a sus jugadores dentro de sus estrictas instrucciones para preservar su seguridad y evitar lesiones fuera del campo.

Y entre la bicicleta de Mbappé y el teléfono de Huijsen, el Real Madrid se encuentra ante una serie de actuaciones individuales que ponen bajo la lupa la disciplina de sus jóvenes jugadores, en un momento en el que el club busca mantener los más altos niveles de concentración y profesionalidad.







