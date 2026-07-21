John Stones se ha convertido en agente libre tras su destacada participación con la selección inglesa en el Mundial, lo que ha despertado el interés del Chelsea y del Arsenal en su búsqueda por reforzar sus líneas defensivas durante el actual periodo de fichajes.

Stones es una de las opciones que figuran con fuerza sobre la mesa de la dirección del Chelsea, lo que podría colocar a los Blues en un nuevo enfrentamiento directo con el Arsenal para hacerse con una misma operación. La disponibilidad del jugador para un traspaso gratuito llegó tras el final de su contrato con el Manchester City y, pese a sus escasas participaciones la temporada pasada, sus acciones subieron de forma notable después de su sólida actuación con la selección de los Tres Leones en el Mundial.

El futbolista de 32 años cuenta con una amplia experiencia en la Premier League, cosechada durante una década repleta de títulos en Manchester, lo que le ha convertido en el foco de atención de varios clubes ingleses y europeos.

Durante el fin de semana surgieron informaciones que revelaron el deseo del Arsenal de incorporar a Stones, en medio de la preocupación por la ausencia del defensa del equipo William Saliba durante un periodo que puede alcanzar los cinco meses debido a una lesión de espalda que sufrió durante el Mundial. Por su parte, el diario británico Mirror señaló que el Chelsea también aspira a fichar al jugador para satisfacer el deseo de la dirección de reforzar la plantilla con elementos ya preparados y con experiencia directa.

El Chelsea busca incorporar a dos nuevos defensas este verano en función de los movimientos de salida del equipo, y actualmente mantiene conversaciones con el Crystal Palace por el defensa Maxence Lacroix. No obstante, el valor de la operación por el defensa francés de 26 años podría alcanzar los 55 millones de libras esterlinas, una cifra que supera la valoración económica que la dirección del Chelsea hace del jugador.

En caso de que ambos grandes de Londres entren en una pugna oficial por cerrar el fichaje de Stones durante las próximas semanas, el defensa inglés será la segunda estrella de la selección de los Tres Leones por la que compiten los dos clubes este verano, después de Morgan Rogers.

El Arsenal y el Chelsea habían mostrado un largo interés en la estrella del Aston Villa, cuyo traspaso se esperaba a cambio de una elevada suma económica. Y pese a que el Arsenal era el máximo candidato a cerrar la operación durante las últimas semanas, el Chelsea logró decantar la carrera a su favor al alcanzar un acuerdo con el Aston Villa por una operación valorada en 117 millones de libras esterlinas.

Los informes indican que el Arsenal tasó a Rogers en unos 80 millones de libras, con posibilidad de elevar la oferta hasta los 100 millones para incorporar al jugador, que anotó 14 goles y brindó 12 asistencias en 55 partidos en las distintas competiciones la temporada pasada. Sin embargo, el aumento de las exigencias del Aston Villa tras el traspaso de Elliot Anderson al Manchester City por 116 millones de libras llevó al Chelsea a satisfacer el precio solicitado y cerrar lo que podría ser la operación más cuantiosa del mercado de fichajes estival.