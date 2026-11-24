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Al Ahly ha entrado en una nueva fase en la búsqueda de un director técnico que dirija a su primer equipo de fútbol, tras la decisión de destituir al entrenador marroquí Hussein Ammouta y a su cuerpo técnico después de la derrota por 2-0 ante Pyramids, en la novena jornada de la Premier League egipcia. El club se mueve intensamente para cerrar la identidad del nuevo técnico en las próximas horas.

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Mientras todas las miradas apuntan a quién sucederá a Ammouta, el periodista Ahmed Shobeir ha desvelado los principales nombres que maneja la directiva de Al Ahly, tanto entrenadores egipcios como extranjeros, y ha señalado que el exentrenador de Pyramids encabeza la lista de candidatos extranjeros, mientras varias opciones locales siguen muy presentes.

Ahmed Shobeir aseguró que la directiva de Al Ahly podría cerrar el fichaje del nuevo director técnico este mismo martes, y explicó que la decisión de destituir a Hussein Ammouta no fue fruto de la derrota ante Pyramids, sino que ya estaba preparada de antemano por si el equipo tropezaba en el partido.

«La decisión de destituir a Hussein Ammouta estaba preparada antes del partido en caso de derrota ante Pyramids, y con mucha probabilidad hoy asistiremos al anuncio de un nuevo entrenador de Al Ahly. Hoy, y es hoy, no mañana», afirmó Shobeir en declaraciones radiofónicas.

Añadió que Al Ahly busca salvar lo que se pueda de la presente temporada, aunque al mismo tiempo insistió en que no hay que precipitarse en la elección del próximo director técnico, ya que, a su juicio, construir un equipo fuerte sobre bases sólidas puede ser más importante que intentar rescatar una sola temporada.

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Al Ahly anunció oficialmente, en las primeras horas de la mañana del martes, su agradecimiento a Ammouta y a su cuerpo técnico, tras estudiar la propuesta presentada por Yassin Mansour, vicepresidente del club, y Sayed Abdel Hafiz, miembro de la junta directiva, encargados de supervisar el área de fútbol. El club precisó en su comunicado que ambos presentarán en las próximas horas las alternativas candidatas a asumir la dirección técnica, como paso previo a la decisión final.

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Jurčić encabeza la lista de candidatos para suceder a Ammouta

Shobeir reveló que el croata Krunoslav Jurčić, exentrenador de Pyramids, encabeza la lista de técnicos extranjeros candidatos a dirigir a Al Ahly, después de que varios miembros de la junta directiva propusieran su nombre en las últimas reuniones sobre la identidad del nuevo entrenador.

Señaló que Jurčić se ha convertido en una opción de peso en los planes de la directiva, con grandes posibilidades de asumir la dirección técnica en la próxima etapa, dado el deseo de Al Ahly de resolver el asunto con rapidez.

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La candidatura del exentrenador de Pyramids llega en un momento especialmente delicado, ya que fue precisamente su exequipo el que asestó el golpe definitivo que precipitó la salida de Ammouta, al imponerse a Al Ahly por 2-0 en un partido que dejó al descubierto la magnitud de los problemas que sufre el conjunto rojo.

El Badry, Komsan y Shawky: tres opciones egipcias sobre la mesa

En cuanto a las opciones locales, Shobeir explicó que Hossam El Badry era la primera alternativa entre los entrenadores egipcios que Al Ahly ha barajado en las últimas semanas, y reveló que se produjo un contacto con él tiempo atrás, aunque esta información podría ser desmentida.

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Sin embargo, el regreso de El Badry al banquillo de Al Ahly choca con un obstáculo importante: su vinculación como entrenador del Al Ahly Trípoli libio, lo que podría complicar las negociaciones en este momento.

También ha cobrado fuerza entre los candidatos el nombre de Sami Komsan, director técnico de Arab Contractors, junto al de Mohamed Shawky, director técnico de ZED.

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Shobeir apuntó que la marcha de Komsan de Arab Contractors podría suponer una pérdida para el club, teniendo en cuenta el buen trabajo que está realizando con el equipo, y señaló que las posibilidades de negociar con Komsan y Shawky dependerán de la postura de sus respectivos clubes y de que estos den su visto bueno.

Así, las principales opciones egipcias se reparten entre El Badry, Komsan y Shawky, mientras que Jurčić sigue siendo el nombre extranjero más destacado en la carrera por suceder a Ammouta.

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La destitución de Ammouta llegó tras la derrota ante Pyramids, que dejó a Al Ahly estancado en 20 puntos y lo hizo caer a la tercera posición de la clasificación de la Premier League egipcia.

Por su parte, Pyramids reforzó su liderato al elevar su cuenta a 27 puntos, mientras que el Zamalek ascendió a la segunda plaza con 22 puntos tras vencer al El Gouna por 2-1 en la misma jornada.

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De este modo, Al Ahly se dispone a confiar el cargo a un nuevo director técnico, que será el décimo durante la presidencia de Mahmoud El Khatib, iniciada en noviembre de 2017. Antes que él dirigieron al equipo Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup y, por último, Hussein Ammouta, sin contar a los entrenadores interinos.

Las próximas horas serán decisivas para conocer la identidad del técnico que tendrá la responsabilidad de devolver a Al Ahly al buen camino, ante la gran expectación de la afición por la decisión de la directiva, sobre todo tras los sucesivos cambios en el banquillo y el bajón de resultados del equipo esta temporada.