Tras el último mensaje: ¿hacia quién se inclina la balanza en los 37 enfrentamientos directos entre Messi y Ronaldo?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron un duelo histórico a lo largo de casi dos décadas. Pero, ¿quién de los dos supera al otro en los enfrentamientos directos?

Cristiano Ronaldo quiso dedicar un mensaje de reconocimiento a Messi este miércoles, tras el anuncio del astro argentino sobre el final de su trayectoria con la selección de su país, después de largos años en los que vistió la camiseta de la "Albiceleste".

Ronaldo subrayó que la competencia que lo enfrentó a Messi durante años no impidió el respeto mutuo entre dos de las máximas estrellas del fútbol en la era moderna, algo que se puso de manifiesto de nuevo en el mensaje del astro portugués al capitán de Argentina.

Ronaldo escribió un comentario en la publicación de Messi en la que anunció su despedida de la selección argentina a través de su cuenta de "Instagram": "Leo, muchos años defendiendo a tu país, y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que lograste con Argentina. Un abrazo".

Una rivalidad histórica que no impidió el respeto

Los nombres de Ronaldo y Messi han estado ligados a uno de los duelos individuales más célebres de la historia del fútbol, especialmente durante su etapa en LaLiga con el Real Madrid y el Barcelona.

Y pese a la fuerte competencia entre ambos, los dos astros aparecieron en más de una ocasión mostrándose respeto mutuo, ya fuera durante las galas de premios o en declaraciones a los medios, además de compartir momentos cordiales fuera del campo.

Por ello, no resultó extraño que Ronaldo quisiera saludar a Messi en el momento de su despedida de la selección argentina.

37 enfrentamientos entre Messi y Ronaldo

A lo largo de sus carreras, Messi y Ronaldo se enfrentaron en 37 partidos, de los cuales 36 fueron oficiales y uno fue un amistoso que enfrentó a un combinado de estrellas de la liga saudí con el Paris Saint-Germain, según las estadísticas del diario español "Marca".

El partido amistoso terminó con victoria del Paris Saint-Germain por 5-4, y Ronaldo marcó dos goles, mientras que Messi anotó uno.

En los enfrentamientos oficiales, Ronaldo marcó 21 goles, frente a los 22 goles de Messi.

Messi logró la victoria en 16 partidos, frente a los 11 triunfos de Ronaldo, mientras que 9 enfrentamientos terminaron en empate.

Sus enfrentamientos oficiales se repartieron entre 18 partidos en LaLiga, 6 partidos en la Liga de Campeones de Europa, 5 partidos en la Copa del Rey, 5 partidos en la Supercopa de España, además de dos amistosos a nivel de selecciones.

Los enfrentamientos oficiales entre Ronaldo y Messi fueron los siguientes:

23 de abril de 2008: Barcelona 0-0 Manchester United, semifinal de la Liga de Campeones de Europa.

29 de abril de 2008: Manchester United 1-0 Barcelona, semifinal de la Liga de Campeones de Europa.

27 de mayo de 2009: Barcelona 2-0 Manchester United, final de la Liga de Campeones de Europa; Messi marcó el segundo gol.

29 de noviembre de 2009: Barcelona 1-0 Real Madrid, LaLiga.

10 de abril de 2010: Real Madrid 0-2 Barcelona, LaLiga; Messi marcó el segundo gol.

29 de noviembre de 2010: Barcelona 5-0 Real Madrid, LaLiga.

9 de febrero de 2011: Portugal 1-2 Argentina, partido amistoso; marcaron Messi y Ronaldo.

16 de abril de 2011: Real Madrid 1-1 Barcelona, LaLiga; marcaron Messi y Ronaldo.

20 de abril de 2011: Barcelona 0-1 Real Madrid, final de la Copa del Rey; Ronaldo marcó el gol de la victoria en la prórroga.

27 de abril de 2011: Real Madrid 0-2 Barcelona, ida de la semifinal de la Liga de Campeones de Europa; Messi marcó los dos goles.

3 de mayo de 2011: Barcelona 1-1 Real Madrid, vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de Europa.

14 de agosto de 2011: Real Madrid 2-2 Barcelona, ida de la Supercopa de España; Messi marcó un gol.

17 de agosto de 2011: Barcelona 3-2 Real Madrid, vuelta de la Supercopa de España; Ronaldo marcó un gol y Messi dos goles.

10 de diciembre de 2011: Real Madrid 1-3 Barcelona, LaLiga.

18 de enero de 2012: Real Madrid 1-2 Barcelona, ida de los cuartos de final de la Copa del Rey; marcó Ronaldo.

25 de enero de 2012: Barcelona 2-2 Real Madrid, vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey; marcó Ronaldo.

21 de abril de 2012: Barcelona 1-2 Real Madrid, LaLiga; Ronaldo marcó el gol de la victoria.

23 de agosto de 2012: Barcelona 3-2 Real Madrid, ida de la Supercopa de España; marcaron Ronaldo y Messi.

29 de agosto de 2012: Real Madrid 2-1 Barcelona, vuelta de la Supercopa de España; marcaron Ronaldo y Messi.

7 de octubre de 2012: Barcelona 2-2 Real Madrid, LaLiga; Ronaldo marcó dos goles y Messi dos goles.

30 de enero de 2013: Real Madrid 1-1 Barcelona, ida de la semifinal de la Copa del Rey.

26 de febrero de 2013: Barcelona 1-3 Real Madrid, vuelta de la semifinal de la Copa del Rey; Ronaldo marcó dos goles.

2 de marzo de 2013: Real Madrid 2-1 Barcelona, LaLiga; Messi marcó el gol del Barcelona.

26 de octubre de 2013: Barcelona 2-1 Real Madrid, LaLiga.

23 de marzo de 2014: Real Madrid 3-4 Barcelona, LaLiga; Messi marcó tres goles frente a uno de Ronaldo.

25 de octubre de 2014: Real Madrid 3-1 Barcelona, LaLiga; marcó Ronaldo.

18 de noviembre de 2014: Argentina 0-1 Portugal, partido amistoso entre las dos selecciones.

22 de marzo de 2015: Barcelona 2-1 Real Madrid, LaLiga; marcó Ronaldo.

21 de noviembre de 2015: Real Madrid 0-4 Barcelona, LaLiga.

2 de abril de 2016: Barcelona 1-2 Real Madrid, LaLiga; Ronaldo marcó el gol de la victoria.

3 de diciembre de 2016: Barcelona 1-1 Real Madrid, LaLiga.

23 de abril de 2017: Real Madrid 2-3 Barcelona, LaLiga; Messi marcó dos goles.

13 de agosto de 2017: Barcelona 1-3 Real Madrid, ida de la Supercopa de España; marcaron Messi y Ronaldo.

23 de diciembre de 2017: Real Madrid 0-3 Barcelona, LaLiga; marcó Messi.

6 de mayo de 2018: Barcelona 2-2 Real Madrid, LaLiga; marcaron Ronaldo y Messi.

8 de diciembre de 2020: Barcelona 0-3 Juventus, fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa; Ronaldo marcó dos goles.