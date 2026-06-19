Tras el tropiezo inicial, Raya revela lo que España necesita ante Arabia Saudí

El portero David Raya confía en que España muestre un juego más contundente ante Arabia Saudí el domingo, y asegura que el empate ante Cabo Verde no afectó la moral del equipo.

La vigente campeona de la Eurocopa y una de las favoritas al título jugará su segundo partido en Atlanta bajo creciente presión, especialmente con la recuperación del joven Lamine Yamal, mientras crecen las críticas a las decisiones tácticas del seleccionador Luis de la Fuente.

A pesar de haber ganado el Guante de Oro de la Premier League en tres temporadas seguidas, el portero titular del Arsenal, de 30 años, es suplente en este Mundial porque De la Fuente prefiere al guardameta del Athletic de Bilbao, Unai Simón, como titular.

En una entrevista este viernes con ESPN, Raya valoró el tropiezo inicial: «Tenemos que pasar página y aprender; sabíamos que no iba a ser fácil. Debemos mejorar, pero nuestra determinación sigue intacta».

Y añadió: «Solo necesitamos más acierto ante la portería y ser más contundentes en los remates».

Raya ya superó una crisis con el Arsenal, que estuvo a punto de perder la Premier pero acabó por delante del Manchester City.

Añadió: «No es algo exclusivo del Arsenal; todos los equipos tienen rachas buenas y malas, y cuando las cosas no salen, hay que seguir adelante y competir».

El portero español añadió: «Los grandes torneos, como el Mundial, son largos y hay muchas historias que no empiezan como deseamos. No podemos cambiar el primer partido, pero debemos centrarnos en el segundo y exigirnos más para sumar los tres puntos».

En este Mundial, potencias como Brasil y Portugal empataron en la primera jornada, mientras que otras como Alemania golearon a Curazao 7-1. y el 4-2 de Inglaterra sobre Croacia.

Sobre estos resultados, Raya afirmó: «Muchas selecciones no empezaron bien, pero también vimos a Alemania, Inglaterra y Francia. Lo mejor es centrarnos en nuestro trabajo diario y no distraernos con lo de fuera; para ser campeones hay que vencer a los mejores, como hicimos en la Euro 2024».