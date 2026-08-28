El Barcelona ha entrado en los últimos días del mercado de fichajes con una ecuación clara: la salida de Álvaro Cortés será el paso que abra el camino para que el club complete el fichaje de un nuevo central, después de que el director deportivo Deco reactivara este asunto en las últimas horas, tras un periodo de congelación debido a la concentración en el intento de contratar a Julián Álvarez.

Según informó el diario español "Sport", el Barcelona trabaja para cerrar el traspaso de Cortés al Amberes belga, y en caso de completarse su salida, el club podrá moverse hacia el fichaje de un nuevo central, en un contexto en el que un joven jugador zurdo figura entre las opciones que estudia Deco para reforzar la línea defensiva.

El Barcelona había dejado a un lado el asunto del central durante el último periodo, después de centrar sus esfuerzos en mayor medida en el fichaje de Álvarez, pero la dificultad para completar el traspaso del delantero argentino, debido a que el Atlético de Madrid se mantiene firme en su postura, ha empujado a la dirección catalana a reordenar sus prioridades, de modo que la posición de central vuelve a estar en primer plano en los movimientos.

Las miradas se dirigen ahora a Cortés, cuya salida se ha convertido en algo más que la simple operación de sacar a un jugador de la plantilla, ya que puede representar el último eslabón en la cadena de movimientos que necesita el Barcelona para abrir un espacio que le permita incorporar a un nuevo defensa antes del cierre del mercado de fichajes.

Al inicio del mercado, Jorge Salinas era la opción preferida del Barcelona para reforzar la defensa, pero la exigencia del Racing de que se pagara el importe de la cláusula de rescisión, valorada en 16 millones de euros, impidió cerrar el fichaje, por lo que el club comenzó a estudiar otras alternativas.

Durante los últimos días, han aparecido varios nombres sobre la mesa de Deco, entre ellos el neerlandés Rud Nistad, mientras el club continúa buscando un joven defensa zurdo que se ajuste a las necesidades del equipo y a la idea de Hansi Flick.

El trabajo en el Barcelona no se limita al asunto de Cortés, ya que Deco también busca cerrar las salidas de Héctor Fort, Marc Casadó, Gerard Martín y Toni Fernández, después de que estos jugadores quedaran fuera de los planes de Flick, en un intento de aligerar la plantilla y proporcionar el espacio necesario para los últimos movimientos.

En cuanto al fichaje de Julián Álvarez, que era el gran objetivo del Barcelona este verano, parece más cercano a lo imposible en este momento, debido a que el Atlético de Madrid se mantiene firme en su negativa a negociar, aunque el club catalán aún mantiene la puerta abierta hasta el final del periodo de fichajes.