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Tras el título absoluto: un quinteto egipcio pone en aprietos a Arabia Saudí en el "Golfo" juvenil

Arabia Saudí
Arabia Saudí U17
Egipto U17
Gulf Cup
Arabia Saudita
Egipto

Derrota sorpresiva

Apenas había terminado la selección absoluta de Arabia Saudí de celebrar su título en la Copa del Golfo Arábigo tras 23 años de ausencia, cuando la selección juvenil saboreó una derrota bochornosa en el mismo torneo.

Arabia Saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" el pasado 6 de octubre, tras vencer a Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero en la final.

Unos 10 días después de ese título, la selección saudí disputó su primer partido en la Copa del Golfo Arábigo juvenil, que acoge Catar hasta el próximo 4 de noviembre.

El primer encuentro enfrentó a la selección juvenil saudí con la selección de Egipto sub-17, que fue invitada a participar en el torneo del Golfo, junto con la selección de China.

Aunque la primera mitad del partido terminó con un empate sin goles, la selección egipcia inundó la portería saudí con cinco goles en la segunda mitad.

Mohamed Gamal abrió el marcador en el minuto 54 desde el punto de penalti, antes de que Ziad Saudi añadiera el segundo tanto en el minuto 80, seguido por Ahmed Safwat en el 85, Khaled Mahmoud (90+6) y, finalmente, Ahmed Bashir (90+8).

Ese resultado provocó la ira de la afición saudí, que expresó su malestar por el bajo nivel ofrecido por los jugadores de la selección juvenil saudí durante el partido y reclamó la necesidad de corregir el rumbo con rapidez.

Cabe recordar que la selección saudí está encuadrada en el Grupo 2 de la Copa del Golfo Arábigo juvenil sub-17, junto a las selecciones de Irak, Kuwait y Yemen, además de Egipto.

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