¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras el técnico del Al-Taawoun, la ola de destituciones llega a la capital saudí

Fichajes
T. Letsch
Al Shabab
1ª División
Al-Taawoun
Alemania
Arabia Saudita

El Roshan League, sobre un terreno candente

La Liga Roshn saudí está cerca de conocer su segunda destitución de la actual temporada 2026-2027, tras el paso de apenas un mes desde su inicio.

El club Al Taawoun había anunciado, el pasado sábado, la destitución del entrenador serbio Zarko Lazetic de su cargo como director técnico del equipo, encomendando a Jihad Al Hussein la dirección del conjunto en su lugar, tras la derrota ante el Al Hilal por 0-6, en la séptima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Asharq Al Awsat" señaló que el club Al Shabab decidió, por su parte, destituir a su entrenador alemán Thomas Letsch, debido a los resultados negativos que sufre el equipo desde el comienzo de la actual temporada.

El club de la capital no ha logrado ninguna victoria en las siete jornadas pasadas de la Liga Roshn, ya que perdió 3 partidos y empató en 4, situándose en el decimocuarto puesto de la tabla de clasificación con 4 puntos.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

El diario aclaró que la directiva del Al Shabab elevó una solicitud a la Liga Profesional Saudí, este domingo, para aprobar la decisión de destituir a Thomas Letsch de su cargo.

Una vez obtenida la aprobación oficial de la Liga Profesional Saudí, el club Al Shabab anunciará la destitución de Thomas Letsch de su cargo, junto con la revelación del nuevo entrenador que dirigirá al equipo durante el próximo periodo.

Cabe recordar que el Al Shabab se despidió de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas en los dieciseisavos de final, en una sorpresa de gran calibre, tras la derrota ante el Al Wehda por 2-3.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google