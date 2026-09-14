La Liga Roshn saudí está cerca de conocer su segunda destitución de la actual temporada 2026-2027, tras el paso de apenas un mes desde su inicio.

El club Al Taawoun había anunciado, el pasado sábado, la destitución del entrenador serbio Zarko Lazetic de su cargo como director técnico del equipo, encomendando a Jihad Al Hussein la dirección del conjunto en su lugar, tras la derrota ante el Al Hilal por 0-6, en la séptima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Asharq Al Awsat" señaló que el club Al Shabab decidió, por su parte, destituir a su entrenador alemán Thomas Letsch, debido a los resultados negativos que sufre el equipo desde el comienzo de la actual temporada.

El club de la capital no ha logrado ninguna victoria en las siete jornadas pasadas de la Liga Roshn, ya que perdió 3 partidos y empató en 4, situándose en el decimocuarto puesto de la tabla de clasificación con 4 puntos.

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El diario aclaró que la directiva del Al Shabab elevó una solicitud a la Liga Profesional Saudí, este domingo, para aprobar la decisión de destituir a Thomas Letsch de su cargo.

Una vez obtenida la aprobación oficial de la Liga Profesional Saudí, el club Al Shabab anunciará la destitución de Thomas Letsch de su cargo, junto con la revelación del nuevo entrenador que dirigirá al equipo durante el próximo periodo.

Cabe recordar que el Al Shabab se despidió de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas en los dieciseisavos de final, en una sorpresa de gran calibre, tras la derrota ante el Al Wehda por 2-3.