El cuerpo técnico del Real Madrid, dirigido por José Mourinho, trabaja en reajustar sus ideas tácticas durante el actual parón internacional, ya que el equipo técnico ha fijado dos prioridades fundamentales para afrontar la próxima etapa; la primera consiste en sentar las bases que permitan devolver al brasileño Vinicius Junior a su habitual brillo, mientras que la segunda se centra en modificar algunos aspectos del centro del campo para garantizar un mayor control del desarrollo de los partidos en momentos concretos, además de dotar al equipo de mayor solidez y cohesión en defensa.

Según el diario español «As», las quejas de Mourinho contra el arbitraje tras el derbi, pese a estar plenamente justificadas dada la claridad de las imágenes, no fueron para el entrenador una excusa para el resultado negativo ante el Atlético de Madrid ni para las evidentes carencias en el juego; pues reina un estado de autocrítica en el seno del equipo, y el cuerpo técnico aprovechó el parón de unas tres semanas para reflexionar y meditar sobre los cambios que deben adoptarse.

El equipo técnico considera que Vinicius es una pieza fundamental e imprescindible en el sistema, y, lejos de cuestionar su titularidad, se estudian los posibles ajustes en el estilo de juego para devolver el fulgor a la estrella brasileña, que atraviesa su peor arranque desde la pandemia del coronavirus, con un gol marcado y tres asistencias en sus primeros ocho partidos.

Por el contrario, Mourinho muestra una confianza absoluta en el jugador después de que disputara 652 minutos, siendo el cuarto futbolista con más participación por detrás de Valverde (654 minutos) y de la dupla Courtois y Mbappé, que han jugado todos los minutos (720 minutos), teniendo en cuenta que Vinicius tocó fondo en su nivel en el estadio Metropolitano y fue el jugador del equipo que menos tocó el balón, con 22 toques, incluso en comparación con los suplentes Camavinga (24 toques) y Bernardo (26 toques), y solo intentó realizar un regate exitoso y completó únicamente ocho pases.





Mourinho continúa defendiendo a Vinicius repitiendo su frase: «Quien da todo lo que tiene en el campo no está obligado a dar más», expresando su satisfacción por el compromiso del jugador al 100% con las instrucciones defensivas, y, aunque los cambios en la forma de jugar aún no se han visto reflejados sobre el terreno, podrían plasmarse en eximir a la estrella brasileña del constante repliegue hacia la posición de lateral para cubrir la banda izquierda, encargándose de esa tarea uno de los jugadores del centro del campo.

El cuerpo técnico busca al mismo tiempo definir los perfiles del doble pivote para dotar al centro del campo de una mayor cohesión, por ser la línea cuyos integrantes aún no se han asentado, ya que Mourinho insiste en aplicar un dibujo táctico (4-2-3-1) que le permite liberar a Jude Bellingham en la posición de mediapunta, a lo que el talento inglés ha respondido con brillantez, marcando tres goles en tres partidos ante el Rayo Vallecano, el Málaga y el Espanyol, y dando dos asistencias ante la Real Sociedad, sin asumir la responsabilidad de cubrir la banda izquierda que actualmente cierra Vinicius.

Los datos técnicos arrojan luz sobre la primera temporada de Bellingham con el Real Madrid, cuando el jugador inglés fue el eje de un cambio táctico ideado por Ancelotti que terminó con la consecución del doblete de LaLiga y la Liga de Campeones de Europa; pues, en ausencia de Mbappé entonces, el entrenador italiano situó a Bellingham como mediapunta por detrás de Vinicius y Rodrygo, mientras que el equipo pasaba en fase defensiva a un dibujo (4-4-2) con la estrella inglesa encargándose de cubrir el costado izquierdo.

Los resultados de los partidos muestran que la participación de Valverde en el doble pivote sigue siendo una opción indiscutible, lo que ha llevado a probar cuatro duplas diferentes en el centro del campo durante ocho partidos; la dupla formada por Valverde y Bernardo Silva logró la victoria en todos sus encuentros ante el Espanyol, la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, mientras que la dupla de Valverde y Camavinga consiguió una victoria holgada sobre el Málaga y una derrota ante el Real Betis, y la dupla de Valverde y Trent fue una opción forzosa ante el Inter de Milán, en tanto que la sociedad proyectada para el futuro entre Tchouaméni y Valverde logró una victoria agónica ante el Elche y cayó de forma clara ante el Atlético de Madrid.