Tras el shock del derbi: la afición del Real Madrid exige una revolución en el once

La ira ha ido en aumento dentro del Real Madrid tras la derrota ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el derbi de la capital, en medio de las peticiones por parte de la afición del club y de los medios de comunicación de introducir cambios en varios aspectos del equipo, ante la creencia de que la llegada de José Mourinho y los nuevos fichajes no han logrado hasta ahora resolver los problemas de la temporada pasada.

Según lo informado por los medios de comunicación españoles, las críticas se centran en tres aspectos principales, sobre todo el nivel de Vinicius Junior, además del uso de Bernardo Silva y Carlos Espai, en un momento en el que el equipo sigue sufriendo por la falta de creación de juego, el descenso de la eficacia ofensiva y la ausencia de compenetración entre los elementos de la línea delantera.

¿Vinicius fuera de los planes?

Vinicius Junior encabeza la lista de nombres que afrontan amplias críticas en Madrid, después de que su nivel descendiera durante el último periodo, coincidiendo con la firma de un nuevo contrato con el Real Madrid.

El diario "As" señaló que las voces que reclaman dar a Yan Diomandé un papel titular en la banda izquierda van en aumento, ante el rendimiento que ha ofrecido el jugador marfileño, mientras que la suplencia de Vinicius se ha planteado con fuerza dentro del debate de la afición y de los medios.

Y las peticiones no se detienen en Vinicius, ya que "As" considera que Bernardo Silva debe tener un papel mayor, especialmente en los grandes partidos, al ser una de las opciones capaces de dar al centro del campo del Real Madrid más creatividad y generación de ocasiones.

También aumentan los llamamientos a dar a Carlos Espai más minutos de juego, después de que el jugador decidiera dos partidos esta temporada ante el Espanyol y el Elche, pese a que Mourinho no lo hizo entrar durante el último enfrentamiento con el Atlético de Madrid.

Esto se produce en medio de otros interrogantes sobre la gestión que hace el técnico portugués de los minutos ofensivos, especialmente porque Kylian Mbappé rara vez sale del terreno de juego, lo que abre la puerta a un debate más amplio sobre la forma del once titular del Real Madrid durante el próximo periodo.