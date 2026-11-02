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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Tras el shock de Sibari, el Bayern Múnich define su postura sobre el mercado de invierno

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Bayern Múnich
I. Saibari
S. Gnabry
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J. Musiala
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Los responsables del Bayern de Múnich, encabezados por el director ejecutivo de asuntos deportivos, Max Eberl, se enfrentan a una decisión importante durante el mercado de invierno, tras las lesiones que han golpeado al conjunto bávaro.

El diario Bild informó de que el Bayern de Múnich pierde los servicios del cuarteto formado por Ismail Sibari, Serge Gnabry, Luis Díaz y Jamal Musiala, por lesión.

Sibari sufrió una rotura de ligamentos del tobillo derecho y estará de baja durante al menos 3 meses, mientras que Gnabry se perderá un periodo que podría llegar a las 6 semanas, por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.

Luis Díaz padece una rotura muscular en el muslo izquierdo, en tanto que Musiala estará de baja tras sufrir una rotura de una de las fibras musculares del muslo derecho.

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03 nov 2026

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A esto se añade que planean las dudas sobre la participación de la estrella Michael Olise, debido a las molestias que sufre en la rodilla derecha.

De este modo, el número de opciones disponibles en la línea de ataque del Bayern ha quedado sumamente limitado, de una manera que el equipo no había vivido desde hace mucho tiempo.

Pese a ello, la postura dentro del Bayern de Múnich es clara: no moverse en el próximo mercado de invierno.

El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, respondió el sábado por la noche a una pregunta sobre la posibilidad de fichar a nuevos jugadores durante el invierno, afirmando: «No lo creo».

Eberl añadió, tras el enfrentamiento ante el Dortmund: «Todavía no sabemos qué revelarán las pruebas médicas. Luis Díaz volverá, y Jamal también volverá. No es como si 5 jugadores fueran a estar de baja medio año».

Lo que Eberl quiere decir es que los responsables del Bayern esperan internamente que todos los jugadores ofensivos lesionados, salvo Sibari, estén disponibles para el inicio de las competiciones tras el parón invernal, en el enfrentamiento ante el Borussia Mönchengladbach previsto entre el 8 y el 10 de enero.

Por ello, los responsables del club no ven, por el momento, una necesidad apremiante de gastar dinero durante el mercado de invierno, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado de fichajes de enero suele ser difícil.

Además, el Bayern de Múnich planea, según información del diario Bild, fichar al menos a un jugador ofensivo por una cantidad elevada durante el verano de 2027.

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