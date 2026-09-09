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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Tras el shock de Neom, Bono ahonda las heridas del Al-Hilal antes del duelo ante Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
Y. Bounou
Arabia Saudita
Marruecos

El guardameta marroquí complicó al «Zaeem» en el partido anterior

El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal, ha agravado las heridas del equipo antes del enfrentamiento ante el Al-Taawoun en la Liga Roshn saudí, tras el golpe sufrido en el pasado partido contra el Neom.

El Al-Hilal visitará al Al-Taawoun el próximo sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

Y 72 horas antes del partido, el Al-Hilal anunció la ausencia de Bounou en los entrenamientos colectivos que el equipo realizó este miércoles, debido a la lesión.

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1ª División
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Al Hilal
HIL

El "Zaeem" aclaró en un tuit a través de su cuenta oficial en "X" que el portero marroquí acudió a la clínica médica del centro deportivo de Al-Majidiah, a consecuencia de una lesión en el músculo isquiotibial.

Bounou se había lesionado antes del enfrentamiento contra el Neom, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena, en la sexta jornada de la Liga Roshn, donde participó Mohammed Al-Owais en su lugar, aunque este no logró proteger al equipo de la derrota por dos goles a cero.

Según Thamer Al-Shahrani, especialista en fisioterapia, la lesión de Bounou es leve y no es motivo de preocupación, si bien la situación del portero marroquí parece incierta antes del próximo partido contra el Al-Taawoun.

Cabe recordar que el Al-Hilal ocupa el liderato de la clasificación de la Liga saudí con 15 puntos, cosechados de 5 victorias y una única derrota, por diferencia de goles frente al Al-Qadisiyah, segundo clasificado.

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