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Un informe periodístico reveló este miércoles la verdad sobre una posible retirada anticipada del veterano guardameta alemán Manuel Neuer tras su reciente lesión.

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El guardameta del Bayern Múnich sufrió una rotura parcial en el tendón de su pie derecho durante el partido de su equipo ante el Mainz, en la Bundesliga, justo después de su regreso de una lesión.

Neuer no pudo completar la primera parte y Jonas Urbig tuvo que entrar en su lugar. Posteriormente se confirmó la ausencia del portero de la competición durante aproximadamente dos meses.

Su estado físico generó preocupación, hasta el punto de que los medios alemanes plantearon la posibilidad de su retirada anticipada pocos meses antes de la finalización de su contrato (junio de 2027).

Pero, según la cadena "Sky Sport", es poco probable que Neuer opte por esa decisión.

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La cadena aseguró que el guardameta del Bayern Múnich tiene la intención de terminar la temporada y su trayectoria futbolística tal y como estaba previsto.

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No obstante, su club ya ha comenzado a buscar un portero titular (o segundo, según el orden requerido) y tiene en consideración a Oliver Baumann, Bernd Leno y Loris Karius, además de otros candidatos.

Neuer reafirma su determinación de superar la adversidad

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Manuel Neuer, guardameta y capitán del Bayern Múnich, dirigió un mensaje motivador a la afición de su equipo tras la lesión que sufrió durante el enfrentamiento ante el Mainz, reafirmando su determinación de superar la adversidad y volver de nuevo, sin abordar su futuro ni las especulaciones relacionadas con su retirada del fútbol al final de la presente temporada.

Tras la lesión, Neuer se preocupó por enviar un mensaje motivador a través de su cuenta personal en "Instagram", en el que dijo: "Una lesión nunca llega en un buen momento, pero forma parte del juego. Ya he pasado por esta situación antes y la superaré también esta vez. A partir de ahora, mi atención estará completamente centrada en la recuperación. Y hasta entonces, apoyaré a mis compañeros sobre el terreno de juego con todo lo que tengo. Agradezco de verdad todas vuestras palabras de ánimo".

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Neuer había hecho historia durante el enfrentamiento ante el Mainz, después de convertirse en el jugador de mayor edad en disputar un partido de la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich, con 40 años y 225 días.

El veterano guardameta alemán hace historia

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Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich, escribió un nuevo capítulo en su trayectoria europea tras lograr un récord durante el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, en el marco de los partidos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Con su participación en el once titular, Neuer alcanzó su partido número 164 en la historia de la Liga de Campeones de Europa, situándose en solitario al frente de la lista de los jugadores alemanes con más participaciones en el torneo, superando a su excompañero Thomas Müller, cuyo registro se detuvo en 163 partidos.

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El logro del portero del Bayern no se detuvo en la superación del récord alemán, sino que ascendió al tercer puesto en la lista de los jugadores con más participaciones en la historia de la competición, superando a Lionel Messi y Thomas Müller, que cuentan cada uno con 163 partidos.

Neuer se convirtió en el tercer jugador con más apariciones en la historia de la Liga de Campeones de Europa, por detrás del portugués Cristiano Ronaldo, poseedor del récord con 183 partidos, y del español Iker Casillas, que ocupa el segundo puesto con 177 partidos.