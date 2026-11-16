Tras el séptimo revés: la estrella del Barcelona, un «enigma» en la selección española

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Pedri, estrella del Barcelona, solo ha sido titular en dos de los últimos nueve partidos de la selección española, pero ha rendido a un nivel excelente cada vez que ha jugado.

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Según informa el diario Sport, Pedri desempeña un papel poco habitual para un futbolista de su calidad y de su peso en la selección española.

Se ha convertido en un revulsivo de lujo desde el banquillo, un papel que cumple a la perfección, pero su ausencia del once titular de España no deja de llamar la atención. Es lo que ocurrió ante Inglaterra.

«En esta ocasión he preferido a Fabián Ruiz», explicó Luis de la Fuente, seleccionador español, con un tono que dejaba entrever cierta molestia por la pregunta que se le planteó en la rueda de prensa.

El técnico ya había dejado caer esta opción el día anterior, pero lo cierto es que Fabián acusó el cansancio arrastrado del partido ante Chequia, y en el centro del campo se echó en falta un jugador con las cualidades de Pedri, con su capacidad para controlar el balón y generar juego.

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La entrada de Pedri en la segunda parte lo demostró con claridad. El técnico corrigió su planteamiento inicial y, con Pedri y Fermín sobre el césped, la selección española mejoró, sobre todo en la conexión con Lamine Yamal.

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Además, la presencia de Pedro Porro en el lateral resultó más beneficiosa para Pedri, dado el extraordinario entendimiento entre ambos sobre el terreno de juego. Por eso, no sorprende que el club azulgrana aspire a fichar al futbolista del Tottenham la próxima temporada.

Pedri perdió la titularidad en los cuartos de final del Mundial 2026 y, desde entonces, su participación ha sido intermitente.

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Volviendo a Pedri, solo ha sido titular en dos de los últimos nueve partidos de la selección española. Salió del once durante el Mundial, en el duelo ante Bélgica, cuando Dani Olmo ocupó su lugar.

Olmo es otro futbolista de enorme talento, y Pedri tuvo que conformarse con jugar las segundas partes ante Bélgica y Francia y, sobre todo, ante Argentina en la final, donde apareció el jugador excepcional que todos conocemos.

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De la Fuente todavía no ha logrado encontrar el papel adecuado para Pedri dentro de su sistema táctico. Prefiere utilizarlo como mediapunta, pese a que Pedri ha demostrado en el Barcelona que puede jugar junto a Rodri a la perfección.

En el Metropolitano, Pedri jugó en una posición más retrasada, y eso tuvo un efecto evidente. Incluso terminó el partido como mediocentro único, debido a las molestias musculares que sufrió Zubimendi, y el jugador del Barcelona logró imponer un dominio absoluto del balón y se convirtió en el principal director del ritmo del juego.

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En la presente edición de la Liga de Naciones, Pedri solo ha sido titular en dos partidos, y su suplencia en los dos últimos encuentros causó gran sorpresa, sobre todo ante la ausencia de Dani Olmo.

Ante Chequia, la selección española echó de menos la calidad de Pedri en el centro del campo. «Nos ha faltado control del balón», reconoció De la Fuente.

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Esa declaración hacía pensar que Pedri sería titular ante Inglaterra en el Metropolitano, pero el seleccionador prefirió apostar por un jugador con mayor potencia física, y lo justificó por la envergadura de los futbolistas ingleses.

Sin embargo, la fuerza física no es lo que marca la diferencia a favor de España, sino el talento y la técnica. De la Fuente alineó a Merino y Pubill para reforzar al equipo en el juego aéreo y en los duelos individuales, pero el plan no dio el resultado esperado.

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«España necesita a Pedri. Es un jugador capaz de marcar la diferencia, aunque juegue en una posición más adelantada que la que ocupa en el Barcelona», sentenció Sport.

Es difícil que De la Fuente renuncie al doble pivote más sólido de su sistema, formado por Rodri o Zubimendi junto a Fabián Ruiz.

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Pedri ha demostrado sin lugar a dudas que puede jugar en esa posición, en la base de la construcción del juego, pero el seleccionador no termina de convencerse de utilizarlo en ese papel.

La mejor noticia para el Barcelona es que el jugador volverá sin la fatiga que provoca acumular muchos minutos. Solo disputó 14 minutos ante Chequia y otros 45 ante Inglaterra.

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Su ausencia ante Chequia podía justificarse por el cansancio acumulado tras unos exigentes 90 minutos frente al Atlético de Madrid, pero su suplencia ante Inglaterra fue una decisión táctica.

En cualquier caso, Pedri se ha comportado con una gran profesionalidad. No ha mostrado ningún malestar, no ha protestado ni se ha quejado, sino que se ha mantenido junto a sus compañeros, dentro de la familia que el seleccionador Luis de la Fuente ha sabido construir, porque es un jugador excepcional y merece tener un papel más importante y una participación más determinante.