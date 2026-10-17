El Real Madrid sigue sumando victorias a pesar de los problemas que arrastra en su estilo de juego y de la pérdida de su capacidad para resolver los partidos con facilidad, apoyándose en un espíritu combativo que le ha dado la capacidad de remontar situaciones difíciles. La más reciente fue su reacción ante la Roma, después de dar la vuelta a un 1-3 en contra para firmar un valioso 4-3 en apenas 8 minutos.

El diario español "Marca" reveló que el espíritu combativo se ha convertido en uno de los puntos fuertes más destacados del equipo de José Mourinho, después de que su efecto se haya visto en 6 de los 10 partidos que ha disputado el conjunto esta temporada, ya sea logrando una remontada tardía o siguiendo en la pelea a pesar de las circunstancias adversas.

Tras la remontada ante la Roma, Federico Valverde dijo: "Con espíritu combativo, estamos empezando a conseguir lo que buscamos. Estoy orgulloso de que el equipo tenga este espíritu combativo", mientras que Mourinho atribuyó la reacción a "la valentía de los jugadores".

6 partidos que revelan la otra cara del Real Madrid

El partido ante la Roma no fue un caso excepcional, ya que el Real Madrid ha demostrado su capacidad de pelear hasta los últimos instantes en varios enfrentamientos de esta temporada.

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El equipo logró una victoria tardía ante el Espanyol con un gol en el minuto 90 y repitió el guion frente al Elche, mientras que también mostró su determinación en los partidos contra el Real Betis y el Atlético de Madrid, aunque no consiguió el resultado que buscaba en ninguno de los dos.

Ante el Real Betis, Kylian Mbappé falló un penalti que le habría dado al equipo la oportunidad de empatar, mientras que el Real Madrid se negó a rendirse en el derbi contra el Atlético de Madrid, pese a la inferioridad numérica, y perdió (1-2) con un gol de Antonio Rüdiger en el minuto (89).

En el duelo contra el Villarreal, el equipo no fue capaz de marcar un nuevo gol tras la expulsión de Vinicius Junior, pero mantuvo su ventaja de un gol a cero durante más de 20 minutos, confirmando su capacidad de resistir bajo presión.

Ante la Roma, en cambio, la remontada fue más evidente, después de que el Real Madrid transformara una desventaja de dos goles en un valioso triunfo, en una imagen que reflejó la insistencia de los jugadores en seguir peleando hasta el final.

Espí, jugador del Real Madrid, declaró: "No queríamos rendirnos, teníamos muchas ganas de ganar el partido".

8 victorias que dan a Mourinho un argumento de defensa en medio de las críticas

Y pese a las críticas relacionadas con el rendimiento del equipo y el ruido que lo rodea dentro y fuera del campo, el Real Madrid ha logrado 8 victorias frente a dos derrotas en sus primeros 10 partidos, un balance que ofrece al equipo un aspecto positivo en medio de los comentarios sobre sus problemas técnicos.

En LaLiga, el Real Madrid afronta una presión creciente por el fuerte inicio del Barcelona, que ha colocado a los hombres de Mourinho ante un desafío temprano en la carrera por el título, mientras que el equipo ocupa una plaza entre los ocho primeros de la Champions League, con pleno de puntos.

Jude Bellingham quiso poner el foco en los resultados en lugar de centrarse en las críticas que rodean al equipo, y señaló: "A veces hay partidos un poco más difíciles, pero hemos ganado la mayoría de ellos".