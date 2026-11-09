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Tras el controvertido gesto de celebración de Felix Nmecha, la DFB también quiere hablar con el jugador del BVB.

En el pódcast Kerners 11, el director deportivo Rudi Völler reveló que habían tomado nota de las críticas públicas al centrocampista del Dortmund y que, por ello, tenían previsto reunirse con él próximamente para aclarar los malentendidos.

«Por supuesto, existe libertad religiosa y de creencias (…). Por supuesto, hablaremos con él sobre ello, porque ahora se ha convertido en un asunto público. Primero hay que entender bien el tema, eso es importante», dijo el dirigente de 66 años. Al mismo tiempo, pidió «no darle demasiada importancia. Sin duda hablaremos con él».

Después de marcar dos goles el sábado en la victoria del BVB por 2-1 ante el SV Elversberg, Nmecha volvió a llamar la atención con un gesto de celebración con el que expresó su apoyo a la campaña «The King's Return», que forma parte de la red «Ballers in God». Para ello, simuló quitarse una corona de la cabeza y depositarla de rodillas sobre el césped, frente a él.

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A la red evangélica «Ballers in God» se le acusa de defender posturas cristianas conservadoras y de condenar, entre otras cosas, la homosexualidad como pecado y el aborto como «el plan de Satanás». Nmecha ya había realizado ese gesto de celebración en varias ocasiones, entre ellas en el debut de la selección alemana en el Mundial ante Curazao.

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¿Cómo reaccionaron los aficionados del BVB a la celebración de Felix Nmecha?

El departamento de aficionados y apoyo del BVB volvió a criticar, tras el partido en Elversberg, el respaldo de Nmecha a esa red y exigió «una clara desvinculación de ideologías y redes cuyas declaraciones y actividades documentadas, a nuestro juicio, son incompatibles con los valores de un Borussia Dortmund abierto al mundo y diverso».

El BVB defendió a su jugador en una primera reacción. El futbolista siempre se comporta con respeto, comunicó el club en respuesta a una consulta de SID. Aun así, la directiva hablará con Nmecha.

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Völler también respaldó a Nmecha en este asunto. A título personal, aseguró que solo podía decir «cosas positivas» del jugador de 26 años. «Lo hizo extraordinariamente bien en el Mundial. No solo como futbolista, sino también por cómo se comportó entre partidos. Es muy querido y una persona íntegra». No obstante, el director deportivo de la DFB dijo que podía «entender que haya quien no esté de acuerdo».

En lo deportivo, Nmecha tiene un enorme valor para el BVB. También en la selección había ocupado últimamente un puesto de titular en el centro del campo. Por eso, el seleccionador Jürgen Klopp lo incluyó en la convocatoria para los partidos contra Serbia y Países Bajos.