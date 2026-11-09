Tras el revuelo por una celebración polémica: la DFB anuncia que hablará con la estrella del BVB Felix Nmecha

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Tras el controvertido gesto de celebración de Felix Nmecha, la DFB también quiere hablar con el jugador del BVB.

En el pódcast Kerners 11, el director deportivo Rudi Völler reveló que habían tomado nota de las críticas públicas al centrocampista del Dortmund y que, por ello, planeaban reunirse pronto con él para aclarar malentendidos.

«Por supuesto, existe libertad religiosa y de creencias (…). Por supuesto, hablaremos con él al respecto, porque ahora se ha convertido en un asunto público. Primero hay que entender bien el tema; eso es importante», dijo el dirigente de 66 años. Al mismo tiempo, señaló que tampoco había que «darle demasiada importancia. Sin duda hablaremos con él».

Según Bild , el seleccionador nacional Jürgen Klopp hablará «pronto» con Nmecha.

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Tras marcar dos goles el sábado en la victoria del BVB por 2-1 ante el SV Elversberg, Nmecha volvió a llamar la atención con un gesto de celebración con el que expresó su apoyo a la campaña «The King's Return», perteneciente a la red «Ballers in God». En él, simuló quitarse una corona de la cabeza y depositarla sobre el césped delante de él mientras estaba arrodillado.

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A la red evangélica «Ballers in God» se le acusa de defender posturas cristianas conservadoras y, entre otras cosas, de condenar la homosexualidad como pecado y el aborto como «el plan de Satanás». Nmecha ya había hecho ese gesto de celebración en varias ocasiones, entre ellas en el debut de la selección alemana en el Mundial contra Curazao.

¿Cómo reaccionaron los aficionados del BVB a la celebración de Felix Nmecha?

El departamento de aficionados y apoyo del BVB volvió a criticar, tras el partido en Elversberg, el respaldo de Nmecha a la red y exigió «un claro distanciamiento de ideologías y redes cuyas declaraciones y actividades documentadas, desde nuestro punto de vista, son incompatibles con los valores de un Borussia Dortmund abierto al mundo y diverso».

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El BVB defendió a su jugador en una primera reacción. El futbolista siempre se comporta con respeto, aseguró el club en respuesta a una consulta de SID. No obstante, la directiva mantendrá una conversación con Nmecha.

Völler también respaldó a Nmecha a este respecto. Afirmó que, personalmente, solo podía decir «cosas positivas» del jugador de 26 años. «Lo hizo extraordinariamente bien en el Mundial. No solo como futbolista, sino también por cómo se comportó entre partidos. Es muy querido y una persona íntegra». Aun así, el director deportivo de la DFB dijo que podía «entender que se debata porque no a todo el mundo le gusta».

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En el plano deportivo, Nmecha tiene un enorme valor para el BVB. También había sido titular en los últimos tiempos en el centro del campo de la selección. Por eso, el seleccionador nacional Jürgen Klopp lo incluyó en la convocatoria para los partidos contra Serbia y Países Bajos.