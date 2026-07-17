Tras el revés del Mundial, Mourinho quiere convertir a Mbappé en el «nuevo Cristiano»

La derrota de Francia ante España en la semifinal del Mundial no solo eliminó a los «Gallos», sino que cerró una de las temporadas más difíciles en la carrera de Kylian Mbappé. Tras no llevar al Real Madrid a los grandes podios, su sueño de recuperar su prestigio mundial se esfumó, por lo que ahora inicia una nueva etapa cuyo principal objetivo es: demostrar que puede ser una leyenda en el Bernabéu bajo José Mourinho, quien ya elevó a Cristiano Ronaldo.

El año 2026 no cumplió las expectativas de Mbappé: tras una segunda temporada decepcionante en el Real Madrid, el Mundial le ofreció recuperar su estatus y optar al Balón de Oro.

Todo marchaba bien hasta la semifinal contra España, cuando el equipo de Luis de la Fuente dominó y frenó el pase a la final de Francia. y frustró su intento de ampliar su cuenta goleadora, que se quedó en ocho tantos. Así terminó el camino de Francia, campeona en 2018 y a punto de revalidar el título en 2022.

La eliminación en Dallas cerró una temporada complicada: Mbappé descansará tres semanas y se reincorporará a los entrenamientos del Real Madrid en la primera semana de agosto, listo para un curso lleno de presión y desafíos.

Aunque Mbappé ha sido una de las piezas más destacadas del ataque del Real Madrid desde su llegada, sus estadísticas individuales no han compensado el bajón colectivo del club. Marcó 44 goles en su primera temporada, en la que el equipo ganó solo dos títulos menores, y luego anotó 42 en la segunda, pero el equipo terminó sin títulos importantes.

La diferencia se acentúa si se compara con la temporada previa a su llegada, cuando el club conquistó cinco de seis títulos posibles, incluida la Liga de Campeones y la Liga española. Además, el PSG conquistó Europa en las dos temporadas posteriores a su salida, lo que muchos interpretaron como la superación de su dependencia.

Mourinho... el mayor reto

Mbappé aspira a ese nivel con el Real Madrid y confía en alcanzarlo bajo la dirección de José Mourinho, el técnico que convirtió a Cristiano Ronaldo en una máquina de hacer goles.

Con el luso, Ronaldo superó los 50 goles por temporada en más de una ocasión y llegó a su cima con 60 dianas en la campaña 2011-2012, una de las mejores del Madrid en la Liga.

Cristiano tenía entonces 27 años, la misma edad de Mbappé, cuyo mejor registro es de 44 goles, logrado en dos ocasiones: la primera con el PSG en la temporada 2023-2024, y la segunda con el Real Madrid en la 2024-2025.

La pasada temporada, una lesión de rodilla limitó su cuenta a 42 goles y generó polémica que alcanzó al cuerpo técnico, según reveló el diario español «Marca».

Las críticas no se limitaron al aspecto deportivo: sus viajes a Francia con especialistas del club y su pareja generaron desconcierto entre la afición, que pedía mayor concentración en un momento delicado del equipo.

Tras el decepcionante final del Mundial, Mbappé sabe que la próxima etapa será decisiva en su carrera. El talento ya no basta y los objetivos individuales no garantizan el éxito. Su mayor sueño es entrar en la historia del Real Madrid por la puerta grande, lo que le exige dar un salto de nivel, como hizo Cristiano Ronaldo bajo José Mourinho.