Tras el revés del Mundial, cinco medidas urgentes para salvar el fútbol saudí

La eliminación de la selección saudí en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo marcó el fin de una participación decepcionante, sino que reveló una crisis más profunda en el sistema futbolístico del país. Tras años de grandes ambiciones e inversiones, la afición se topa con una selección sin identidad, lastrada por problemas técnicos y administrativos que se notan en el campo.

La renuncia del presidente de la Federación Saudí de Fútbol, Yasser Al-Misehal, fue el primer paso, pero ahora se necesita una reforma integral que supere los cambios de nombres y construya un proyecto sólido que devuelva a la selección a su nivel natural, tanto en Asia como en el mundo.

Las categorías de base: el verdadero punto de partida de cualquier proyecto

Si el fútbol saudí quiere volver a ser competitivo, el punto de partida deben ser las categorías de base, no la selección absoluta.

Las grandes selecciones se forjan durante años en las academias y las categorías inferiores, con un plan claro para detectar y desarrollar talento en todo el país.

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Japón, Corea del Sur y Australia no llegaron a su nivel actual por un entrenador o una generación, sino gracias a un proyecto de años que forma a los jugadores desde pequeños y les ofrece un entorno profesional integral.

En Arabia Saudí los talentos aún surgen de forma individual, no como producto de un sistema, por lo que urge reestructurar las competiciones de base, elevar la calidad del entrenamiento y contar con cuerpos técnicos capaces de formar jugadores para el futuro.

El jugador saudí necesita más minutos de juego que grandes nombres.

Uno de los temas más destacados en los últimos años es la disminución de la participación de los jugadores saudíes en sus clubes, especialmente tras el aumento del número de jugadores extranjeros en la Liga Roshen.

Si bien la medida elevó el nivel técnico de la liga y atrajo a grandes estrellas, su impacto en la selección ha sido limitado: muchos jugadores locales perdieron la titularidad y apenas suman minutos.

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La selección sufre porque sus jugadores carecen de ritmo competitivo. Hace falta equilibrar la potencia de la liga con la necesidad de que los futbolistas locales jueguen, ya sea modificando el reglamento o facilitando cesiones.

El profesionalismo en el extranjero es la vía más rápida para su crecimiento.

La experiencia asiática demuestra que el paso por ligas europeas fortalece a la selección.

El contacto diario con distintas escuelas y la competencia constante fortalecen su carácter y capacidad para gestionar la presión, como demuestran Japón y Corea del Sur.

El fútbol saudí requiere un plan sólido que fomente el profesionalismo en el extranjero, pues la competición europea ofrece experiencias inalcanzables en casa.

Una identidad técnica estable… no empezar de cero en cada torneo

Uno de los principales problemas de la selección saudí en los últimos años ha sido la gran cantidad de cambios técnicos, tanto en entrenadores como en equipos directivos.

Cada técnico aportó ideas, plantilla y estilo propios, obligando a empezar de cero y frenando la forja de una identidad clara.

Lo que se necesita en la próxima etapa es establecer una estrategia técnica a largo plazo, a la que se adhiera la Federación independientemente del nombre del entrenador, de modo que todas las selecciones de categorías inferiores jueguen con la misma filosofía y la transición de los jugadores a la selección absoluta sea más fluida.

Gestión profesional y sin reacciones impulsivas

Las últimas decisiones impulsivas han demostrado que no se construye una selección así; el éxito requiere una gestión con visión clara y planes a varios años, no solo hasta el próximo torneo.

Se requiere una gestión por indicadores, evaluable y transparente, con competencias bien definidas y que potencie el talento nacional en todos los cargos técnicos y administrativos.

Las decisiones clave, como elegir entrenador o renovar el cuerpo técnico, deben surgir del proyecto y no de presiones externas o resultados aislados.