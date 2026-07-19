Tras el revés de Rogers, el Arsenal responde con un fichaje gratuito de gran calibre

El Arsenal inglés considera fichar al defensa internacional John Stones como solución de emergencia y sin coste, ante la preocupación por la prolongada baja de su central francés William Saliba por una lesión de espalda.

Según The Sun, el club aún no conoce la gravedad de la lesión de Saliba, de 25 años, pero se teme que pueda estar de baja hasta cinco meses tras retirarse de la semifinal del Mundial contra España por dolores crónicos.

Por eso el campeón de la Premier busca a Stones, de 32 años, quien quedó libre tras dejar el Manchester City en junio, después de diez temporadas.

Stones, que ya trabajó con Arteta en el City, conoce bien al técnico y puede aportar experiencia inmediata.

Stones brilló en la fase eliminatoria del Mundial tras un inicio irregular contra Croacia; fue titular ante Noruega y Argentina, convirtiéndose en el primer jugador libre en representar a Inglaterra en un Mundial.

Tras el Mundial, él y sus agentes estudiarán las ofertas, aunque la garantía de minutos será clave, ya que apenas fue titular cuatro veces con el City desde noviembre.

El interés del Arsenal por Stones llega tras perder a su objetivo a largo plazo, Morgan Rogers, fichado por el Chelsea al Aston Villa por 117 millones de libras, lo que lo convierte en el británico más caro de la historia de los Blues. y se someterá al reconocimiento médico mañana lunes.