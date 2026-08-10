Tras el "revés de Rodri", proponen a un exjugador del Bayern Múnich para reforzar el centro del campo del Real Madrid

El Real Madrid se recupera lentamente de las consecuencias del fracaso del fichaje de Rodri, pues no cabe duda de que este "revés" supuso un duro golpe para el club de la capital española.

En primer lugar, porque un jugador excepcional se escapó de las manos del Real Madrid, sobre todo porque el centro del campo sigue considerándose el punto débil del equipo. Y, en segundo lugar, por su inminente incorporación a su eterno rival, el Barcelona.

En las horas posteriores a este acontecimiento, la prensa madrileña parecía convencida de que este fracaso auguraba el fin del mercado estival de fichajes del club de la capital española.

Pero la situación cambió, y todos los indicios apuntan a que el Real Madrid buscará, en efecto, a otro centrocampista. Incluso José Mourinho lo insinuó el sábado, tras la victoria amistosa sobre el Ferencváros (2-1): "Queremos una plantilla más reducida, con 20 jugadores además de los lesionados, como Rodrygo, Militão y Ferland. Pero también necesitamos un nuevo jugador capaz de hacer lo que hace Bernardo, es decir, jugar en varias posiciones (en el centro del campo)". Se trata de una táctica de presión velada sobre la dirección del club para incorporar una cara nueva al centro del campo.

Desde entonces, la prensa madrileña no ha dejado de publicar noticias, una mezcla de informaciones y especulaciones. Los nombres de Adam Wharton (Crystal Palace) y Kees Smit (AZ Alkmaar) han aparecido una y otra vez en la prensa, así como el de Ayoub Bouaddi, aunque todos los indicios apuntan a que el marroquí se incorporará al Manchester City. Y ahora, la emisora "Cadena SER" ha propuesto un nuevo nombre para la dirección del Real Madrid: Pierre-Emile Højbjerg (31 años), centrocampista del Olympique de Marsella.

Cabe señalar que se trata únicamente de una propuesta de la emisora y no, al menos por el momento, de un interés real de la dirección del Real Madrid por el exjugador del Bayern Múnich.

El futbolista danés de 31 años aportaría un carácter distinto al equipo. Cuenta con una mayor fortaleza física, domina el juego en los partidos de ritmo rápido y destaca por su disciplina en la colocación.

Es cierto que no posee la capacidad de progresión de Wharton o Bouaddi, pero añadiría dinamismo, equilibrio y experiencia a un equipo que necesita recuperar parte de su personalidad en el centro del campo.

La emisora también señaló que su precio relativamente bajo en comparación con otras opciones es un factor importante. Queda por ver si el Real Madrid tendrá en cuenta este consejo, sobre todo teniendo en cuenta que el Newcastle también tiene en su punto de mira a Højbjerg.